A hét fénypontja egyértelműen Böröcz Petra és Bózsa Anikó flamenco táncművész bemutatója volt. Hol párosan, hol egyedül mutatták meg ritmusérzéküket. Hallhattak a kíváncsi dolgozók a lenyűgöző tánc történetéről is. A spanyol virtus ragadósnak bizonyult, a bemutató végén a táncosok egy rövid workshopot is tartottak, így a közönség soraiból is beszállhattak a táncba az érdeklődők. Az életérzésből Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató is kivette a részét: mosolygott, táncolt, és erre biztatott mindenkit. Nyert ügye volt.