„Nepperek”, szállítás és kandallók

Több megszívlelendő jó tanáccsal is szolgált Macsek Lajos. Az első, hogy figyeljünk oda vásárlás előtt, mert sok „nepper” próbálkozik különféle módokon a leendő vevők átverésével. Csak az állami erdőgazdaságoktól, így például a Vérteserdőtől lehet maximált árú tűzifát vásárolni, a részletekről pedig a www.verteserdo.hu honlapon tájékozódhatunk. Az is lényeges, hogy akik házhoz szállítást kérnek, előtte egyeztessenek, hogy a jellemzően 6x6-os meghajtású tehergépjármű, amely a fával együtt 22-25 tonnát nyom, meg tud-e állni a ház közelében, illetve megoldható-e ott biztonságosan a kipakolás. – Utána már következhet a darabolás, fűtés – teszi hozzá a vezérigazgató. – Érdemes átvizsgáltatni a kandallókat a beüzemelés előtt, különösen azokat, amelyeket már régen használtak, mert a gázüzemű készülékekhez hasonlóan itt is előfordulhat füstgázmérgezés a megfelelő karbantartás hiánya miatt.