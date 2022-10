Fotós: KOMPRESS / Renáta Tálos

Pénzes Mária (Fotó: Németh Vivien/Kompress Kft)

PÉNZES MÁRIA főkönyvelő 11 éve intézi a cég pénzügyekkel kapcsolatos ügyeit, lelkiismeretesen és precízen végzi a főkönyvelői feladatkörrel járó teendőket.

– A 11. évemet kezdem szeptember végén, 2012. augusztus 26-án volt az első munkanapom. Ismerőseim körében hallottam, hogy a Kompress Kft. főkönyvelőt keres. Jelentkeztem, behívtak elbeszélgetésre, s másnap közölték, kezdhetek. Egyetlen nehézségre emlékezem akkorról: csak két hetem volt, hogy elődömtől az alkalmazott rendszer használatát, könyvelési, pénztári, adózási, statisztikai feladatokat, adminisztrációt átvegyek. A beilleszkedésem zökkenőmentes volt, amit segített egy-két ismerős jelenléte a cégnél. Nem „vadidegen” helyre és közegbe csöppentem.

– A szakmai tudás mellett kitartásra és a szorgalomra van szükség az eredményességhez. Szerencsére „elődeim” a kezdetek kezdetén, negyven évvel ezelőtt ezt is megtanították nekem. Hogy előfordultak-e csábítások? Nem csak múlt időben lehetne feltenni ezt a kérdést. A maradás mellett az a rengeteg munka, sok energia döntött, amit az elmúlt tíz év során belefektettem abba, hogy a feladataimat megoldjam, határidőre tudjak teljesíteni. A rutin sokat segít.

(Fotó: Németh Vivien/Kompress Kft)

- A koronavírus-járvány hullámai idején dolgoztam. Szerencsére elkerült a járvány mindegyik hulláma. Kétszer oltakoztam, nem jártam tömeges rendezvényekre, figyeltem a biztonsági előírásokra. A cégem is rengeteget tett, hogy minél kevesebben fertőződjünk meg. Rendszeres orvosi szűrések, tisztító – és fertőtlenítő folyadékok, maszkok biztosították az itteni s a munkahelyen kívüli védettséget.

- A következő évektől a munkahelyen és a magánéletben egyaránt egészséget várok, ez a legfontosabb! Kellemes légkört, hogy a munkahelyem több legyen a munkám helyénél. Munkabírást, ami az előzőekre bátran támaszkodhat. Magánéletben pedig várom a nyugdíjas év bekopogtatását, hogy még jó fizikumban, erőnlétben és kedves hangulatban tudjak neki ajtót nyitni.

Dián Adrienn (Fotó: Németh Vivien/Kompress Kft.)

DIÁN ADRIENN gyártási kisegítő 2012-től a Cég alkalmazottja. Az elmúlt években több gépen is támogatta a gépmesterek munkáját, mióta visszajött a szülési szabadságról, a hajtogató gép csapatát erősíti.

– Pályakezdőként az egyik ismerősöm ajánlotta az állást, szimpatikus volt számomra a munkakör, a munkatársak. A legfontosabbnak a minőséget, gyorsaságot tartom és az igényességet, valamint a megfelelő munkakörülményeket, a változatosságot. Jelenleg gyártósori kisegítő vagyok. Ennyi idő után is biztonságot adott, hogy a három év gyest követően is igényt tartottak a munkámra. Jók a munkatársak, változatosak a feladatok. Gondolkoztam azon, hogy külföldön is kipróbáljam a tudásomat, de a család miatt nem vágtam bele. Az idén a legnagyobb kihívást az új beilleszkedés jelentette, a munkát és a családi életet összeegyeztetni. Megvan a magánélet és a munka harmóniája, de azért vannak néha nehézségek.

(Fotó: Németh Vivien/Kompress Kft)

Petőcz Tamás

Fotós: Németh Vivien / Forrás: Kompress Kft.

PETŐCZ TAMÁS ofszet gépmester tíz éve érkezett ebbe a pozícióba. Jelenleg is ezen a gépen végzi professzionális módon a munkáját.

– 2012. szeptember 1-től vagyok a cégnél. Önéletrajzommal jelentkeztem és nyertem felvételt. A betanulás, a beilleszkedés nem jelentett nehézséget, inkább az ideköltözés vidékről kissé megviselt. A szakmai tudás mellett az eredményességhez szükséges a nyugodt családi háttér. A munkához megfelelő eszközök, személyek kellenek. Lényeges még a jó légkör és az anyagi, erkölcsi megbecsülés.

– Előfordultak csábítások, de 35 éves szakmai pályafutásom során megtanultam, mik azok az okok, amik miatt esetleg váltani kell. Minden eddigi munkahelyem mellett kitartottam a végsőkig.

– A koronavírus-járvány idején a munkával nem volt gond, mivel végig tudtunk dolgozni. Hozzáteszem, a maszkviselés nehézkes volt számomra. Inkább a munkán kívüli - iskola, gyerek, család - problémák állítottak nagyobb kihívások elé. Az elkövetkező évek politikai és gazdasági történései biztosan erősen befolyásolják munkahelyem helyzetét is. Remélem, sikerül közösen megoldani a nehéz helyzetet. A családommal is, a magánéletben igyekszünk megoldani a problémákat és szeretetben élni.