Helyben kínáljunk lehetőségeket!

– A jövő is szóba került. Megtudtuk, hogy Gíber Mihály továbbra is szoros kapcsolatban marad az egyetemmel. – Javaslataimmal, ötleteimmel igyekszem támogatni azt a küldetést, hogy az Edutus a szó több értelmében is Komárom-Esztergom megye egyeteme legyen – hangsúlyozza. – Fontos, hogy az itt felnövekvő tehetséges fiataloknak itt helyben is tudjunk felsőoktatási képzési alternatívát felmutatni. A Stúdium Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagyok, így átlátom, hogy kiemelt szerepe van és lesz a különféle pályázati lehetőségeknek. Ha például valaki középiskolásként a Kóta József Gyakornoki Program keretében talál magának egy-egy szimpatikus tatabányai céget – Coloplast, Bridgestone, Sanmina-SCI, Tatabánya Erőmű, NHSZ, széles a skála –, akkor jó eséllyel ott is marad, vagyis itt, a megyében. A következő lépcső az lehet, hogy továbbtanul, és akkor miért ne válassza éppen az Edutust, ahol újabb plusz lehetőségekkel találkozhat? Mindehhez a közös gondolkodás jelentőségét tenném hozzá, amelyre folyamatosan figyelni kell a cégek és az egyetem részéről egyaránt.