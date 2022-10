Szűkebb hazánk legnagyobb területen vetett haszonnövényének, a kukoricának a 70–80 százaléka már lekerült a táblákról. Az eredmény nem túl szívderítő. Néhány körzetben kifejezetten szívfacsaró a látvány, hiszen a hektáronkénti termésátlag 1–3 tonna még úgy is, hogy egyes területeken nyolctonnás hozamokat is regisztráltak. A szemek nedvességtartalma 15 és 18 százalék között változik. A magas energiaköltségek miatt azonban visszafogott a szárítók kihasználtsága. A gombafertőzöttség nem volt jellemző a kultúrában, ellenben egyes körzetekben továbbra is nagy a vadkár.

A napraforgó már lekerült a földekről. Sok örömük ebben sem telt a gazdáknak. Az átlagos termés 1,5 és 3 tonna között változott hektáronként. Ott, ahol a szotyola magas olajsav-tartalommal bírt, a hozamok 0,8 és 1,5 tonna körül alakultak. A tányérokban lévő szemek mérete apró. A termés olajtartalom 47–50 százalék.

Árak

A termények árai a következőképpen alakultak. Egy tonna kukoricáért jelenleg 140 ezer forintot fizetnek. A napraforgó felvásárlási árát az olajsav-tartalom is befolyásolja. Amennyiben ez átlagos, úgy az ára tonnánként 290 ezer forint, ellenben, ha az olajsav-tartalma magasabb, úgy 300 ezer forintot fizetnek tonnájáért. A cukorrépa világpiaci ára 48 eurót, azaz majdnem 20 ezer forintot kóstál tonnánként.

A cukorrépa egyötödét már felszedték. A hektáronkénti hozamok 30–35 tonnásak, mivel a répatestek átlag alatti méretűek. Az átlagos cukortartalmuk pedig 15,8 százalék.

A burgonya betakarítása is hajrájához érkezett. A terület 80 százalékán már felszedték a mezőgazdasági vállalkozók a krumplit. A hozamok között óriási a különbség az öntözött és öntözetlen területek között. Ahol nem „locsolták” a krumplit, ott 150–200 mázsa termett. Öntözött körülmények között, mint például Komáromban a hektáronkénti termés elérte 35–40 tonnát is.

A gazdák körében megbecsült növénynek számító őszi káposztarepce jelenleg már 4–6 leveles állapotban van. A magról kelő kétszikű gyomok ellen, mint a tyúkhúr vagy a veronikafélék, a szükséges védekezést már elvégezték. A gabona árvakelés ellen a későbbiekben külön is védekeznek. A gyomirtással egymenetben megindult a védekezés az egyik pimasz kártevő, a repcedarázs álhernyója ellen is. Sőt, ahol szükséges volt ott már regulátoroztak.

Időközben az őszi árpa 80 százalékát már el is vetették. Az őszi búza esetében magágyelőkészítési munkálatok és a vetések zajlanak. Az ökológiai és hagyományos másodvetések magágyba juttatása befejeződött, illetve a nyári másodvetéseknél a beforgatások is elkezdődtek.