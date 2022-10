Az állásbörzén öt autóipari beszállító cég tartotta fontosnak a részvételt. Információink szerint a Volta Energy Solutions Hungary várja a legtöbb új kollégát. Széles a skála, felöleli a pénzügyi, a karbantartási, az IT, a technológiai fejlesztési, a quality, a létesítménytelepítési, a termelési és a logisztikai területet. A dél-koreai Volta Cégcsoport az elektromos járművek akkumulátoraihoz készülő rézfólia első számú európai gyártója.

A japán központú gumiabroncsgyártó Bridgestone hazánkban 15 éve van jelen. A Bridgestone Tatabányánál jelenleg már 1300-an dolgoznak, de a terv a nehéz helyzet ellenére is a további bővülés. Gépkezelő operátort, vizuális ellenőrt, készárú raktárost és mérnököt egyaránt várnak. Érdekesség, hogy több mint 40 féle juttatást kínálnak az alapbér mellé, ami lehet akár havi bruttó 500 000 forint is.

Az Exedy csoport japán tulajdonú. A Tatabányán 1993-ban megalakult Exedy Dynax Europe súrlódó betétek gyártásával és a világ más tájain gyártott saját termékek forgalmazásával foglalkozik. Elsősorban operátorokat várnak a Szarkaláb utcába. Több más könnyű fizikai munkára is van lehetőség: általános karbantartó, műszakvezető, gépbeállító, szerszámkarbantartó, targoncás.

A német tulajdonú, prémium kategóriájú autók számára könnyűsúlyú alumínium kerekeket gyártó Otto Fuchs Hungary a Tatabánya-Környe Ipari Parkba 8-10, Mórra 10-15 munkavállalót vár. Gépkezelő operátor, 3D mérőgépkezelő, vevői kapcsolattartó, villamos karbantartó, minőségellenőr, gyártástámogató mérnök - lehet választani.

A japán AGC csoport magyarországi leányvállalata személygépkocsik számára gyárt oldal- és hátsóüveget. Az AGC Glass Hungary összeszerelő üzemébe operátorokat vár, valamint csomagoló/vizuális ellenőr, gépkezelő, targoncavezető, folyamatmérnök, termeléstervező munkakörökben is vannak nyitott pozíciók.

A világszerte (el)ismert Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét. Az egészségiparban meghatározó dán anyavállat folyamatosan bővülő tatabányai cége, a Coloplast Hungary. Egyik szlogenjük, hitvallásuk: egy teljesebb életért. Megtudtuk, hogy sok új kollégára számítanak, és nem csak kampány jelleggel, hanem folyamatosan. Elsősorban technikust, operátort, mérnököt keresnek.

Az amerikai Becton Dickinson (BD) orvosi eszközöket, berendezéseket és reagenseket gyártó és forgalmazó, vezető globális orvostechnológiai vállalat, amely elkötelezetten dolgozik a világ minden táján élő emberek egészségi állapotának javítása érdekében. A fecskendőket gyártó BD Hungary Kft. fejlődése töretlen, ennek szellemében most is több pozíció betöltését tervezik. A lehetőségek folyamatosan változnak, az aktuális kínálatról érdemes közvetlenül tájékozódni.

A német anyacég magyarországi „leánya” a Henkel Magyarország Kft. A tatabányai gyárban gépkezelő operátorok és elektromos karbantartók, számít, valamint logisztikai gyakornok, regionális projektmérnök, MES mérnök és transport koordinátor jelentkezésére számítanak.

A Reckitt Benckiser Tatabánya már 25 éve stabilan működő egészségmegőrző és higiéniaszer gyártó vállalat. Mérnökök jelentkezését is várják, illetve 12 órás munkarendben keresnek PLC technikust, csomagokót, targoncás anyagmozgatót és alapanyag-előkészítőt.

A legkorszerűbb technológiai megoldásokkal, folyamatos minőségi kontroll mellett, rövid átfutási idővel egyedi és kis sorozatok kiváló minőségű előállítása - ez a tatabányai ASG Kft. kínálata dióhéjban. Multinacionális, piacvezető cégek beszállítói. A magyar tulajdonú ASG Kft.-hez elsősorban szakmunkásokat várnak a családias munkakörnyezetbe, „célkeresztben” a hegesztők, lakatosok.

Végül, de nem utolsó sorban a szintén magyar T-Busz is ott volt az állásbörzén. Elmondták, két ok miatt várják az autóbusz-vezetőket és a szerelőket: többen elérték a nyugdíjkorhatárt, és a csábítás hatása is érezhető.

Több nagy tatabányai munkáltató ezúttal nem volt ott az állásbörzén. Például jóval több, mint 1000 munkavállalója van az Aptivnak, a Grundfosnak vagy a Sanminának. Úgy tudjuk, náluk is keresik az új dolgozókat, ahogyan több közepes és kisebb cégnél. Remélhetően néhány hét vagy hónap múlva mindenhol a várt eredményekkel zárulnak az álláskeresések. Ugyanakkor az is biztos, hogy közben új pozíciók lehetősége nyílik meg. Ez városi szinten több százat jelent most, és az előrejelzések szerint a szám inkább nő, mint csökken.