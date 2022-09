A hitel nagyban elősegítheti az agrárvállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. A KAVOSZ Zrt. által működtetett regisztráló irodák már fogadják a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halgazdálkodási és élelmiszeripari gyártási tevékenységet végző kis- és középvállalkozások beruházási hitelkérelmét.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitelprogram MAX hiteltermék megtartja a korábbi Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO termék minden előnyös tulajdonságát, így a futamidő továbbra is 10 év, a hitel a teljes futamidőre ezentúl is fix kamaton, rendkívül kedvezményes szinten, évi 1,5 százalékon vehető igénybe. A fenntarthatóságot, a technológiaváltást célzó beruházások magasabb támogatásban részesülnek, esetükben a támogatással csökkentett kamat mindössze 0,5 százalék évente. A kamat-, kezelési költség és kezességi díjtámogatás az ukrán válság miatt, az Európai Bizottság által bevezetett átmeneti krízistámogatási jogcímen vehető igénybe. Ez tehermentesíti az elsődleges mezőgazdasági tevékenység támogatására rendelkezésre álló szűkös csekély összegű egyéni támogatási keretet és az országkeretet.

Az új támogatási jogcímre történő áttérés, az alacsonyabb támogatási keretösszeg miatt a felvehető hitel összege legfeljebb 400 millió forint. A hitelhez az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 százalékos mértékű kezességvállalása kapcsolódik.