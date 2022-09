– Mikor lett bányász, és miért választotta ezt a hivatást?

– Negyvenöt éve érettségiztem a tatai Eötvös József Gimnáziumban. A Tatabányai Bányász Sport Club sportolója lettem, mint ifjúsági és felnőtt tartalék kézilabdázó, utána jelentkeztem a Szénbányákhoz dolgozónak. Az aktív sportot sorozatos sérülések miatt abba kellett hagynom, 1977. szeptember elsején kezdődött a munkaviszonyom a Tatabányai Szénbányák Vállalatnál. Adott volt a nagy cég, az aránylag jó fizetés és a kedvezmények - csökkentett sorkatonai szolgálat, a lakáshoz jutás lehetősége. Fizikai munkakörökben dolgoztam, és közben jelentkeztem a Péch Antal Bányaipari Technikumba, Bányaipari Aknász szakra. Levelező tagozaton sikeresen elvégeztem.

– Hogyan került át a vízbányászok csapatába?

– Egyre több szó esett a magyarországi szénbányák magas működési költségeiről és bezárásukról, a szénbányászat teljes leépítéséről. Hallottam róla, hogy a Vízbányákba dolgozókat keresnek. Éltem a lehetőséggel és jelentkeztem. 1988.szeptember 19-én kerültem a Bányászati Szolgáltató Üzem XIV/A Vízaknájára. Itt fizikai felügyeletet láttam el, aztán szakvezető-helyettes, majd szakvezető aknász lettem, három műszakos munkarendben. A bányamentő tanfolyamot is ekkor végeztem el. Különböző beosztásokban dolgoztam, és dolgozom a mai napig is, ebből tíz évet a XV/C Vízaknán.

– Mostanában mi a mindennapos munkája?

– Jelenleg műszaki munkatársként dolgozom, részt veszek az üzemviteli, műszaki, biztonságtechnikai dokumentumok előkészítésében, az oktatásban és a kollégák helyettesítésében. Visszatérő a szakmai csoportok kísérése, valamint a részvétel a műszaki üzemi törzskar munkájában.

– Úgy tudom, sok időt fordított arra, hogy megismerje a vízbányászat történetét. Mi késztette erre?

– A bányászatban is óriási a szakirodalom, a vízaknákon elvégzendő munkáknáI nagy segítséget jelent a leírt ismeretanyag. A szigorú biztonsági előírások ismeretét folyamatosan frissíteni kell. Szakmai csoportokat kísérve is felmerültek olyan kérdések a vízbányászat történetéről, amelyekről nem tudtunk. A gyűjtés közben rájöttünk, hogy a témakör tulajdonképpen nem rendelkezik teljes feldolgozottsággal. Hozzáteszem, Kis Gergő üzemvezető úr is elhivatott a vízaknákkal kapcsolatos ismeretanyag összeállításában, feldolgozásában.

– A föld alatt kapott rendhagyó kérdéseket, amelyek "továbbtanulásra" serkentették?

– Az itt töltött 34 év alatt nagyon sok embert vezettem a bányában. Két egyforma érdeklődésű, látogatóval nem találkoztam, annak ellenére, hogy a vendégek túlnyomó részét, oktatási intézmények, szakirányú szervezetek adják. Nagyban befolyásolja az érdeklődési kört a bányászatról hallott, látott környezeti információk sokasága. A vízaknák bemutatását is ennek a figyelembevételével tesszük. A sokrétű, és különleges kérdések is a munka mellett kötelező szakirodalom folyamatos tanulmányozására késztetnek.

Több mint száz év dióhéjban - A XIV/A és a XV/C vízakna a több mint százéves tatabányai szénbányászathoz kötődik, mert 1899-től már a bányákból, később a bánya által épített vízaknákból kiemelt karsztvíz a látta el a település közintézményeit, lakosságát, ipari üzemeit, közkútjait, ivóvízzel. A XIV/A vízakna függőleges aknájának mélyítése 1960-ban kezdődött és 1964-ben érte el a tervezett 250 méteres mélységet. Feladata az aktív vízszintsüllyesztés és a vízszolgáltatás. A 850 méteres vágatrendszer és a fúrólyukak kiépítése után, 1973 októberétől indult meg a folyamatos vízemelés. A XIV/A-ból Tatabányán és környékén, valamint a bicskei regionális vezetéken Fejér, és Pest megye néhány településén összesen több mint 200 000 embernek szolgáltatnak kiváló minőségű ivóvizet. A XV/C vízakna mélyítése 1964-ben kezdődött, a tervezett mélységet, ami 194 méter még abban az évben el is érte. A kihajtott vágatrendszer 1130 méter, 1972 novemberétől indult az aktív vízszintsüllyesztés. Az aknát és a hozzá tartozó Vízközpontot 2015-ben teljesen felújították. Ellátási hálózata Oroszlány és térségének mintegy 30 települése.

– Jártak neves vendégek a vízaknákban?

– A vízaknákat csak előzetesen indokolva, engedéllyel lehet látogatni. A vendégek között legtöbben szakmai oktatási intézmények hallgatói szerepelnek. Természetesen a szakmai szervezetek, hatóságok - vízügy, bányászat -, valamint a vízszolgáltató társszervezetek is látogatói a vízbányáknak. A leghíresebb vendég a közelmúltban az akkori köztársasági elnök, Áder János volt, de leszálltak a mélybe miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, a kínai és az angol nagykövet, magyar és külföldi professzorok, diplomaták, országos és helyi szervezetek képviselői.

– Hogyan zajlik a munka?

– A folyamatos munkarendben, három műszakban üzemelő vízaknákon állandóan telepített létszám lát el szolgálatot. Az ő feladatuk a bányában, és a külszínen a folyamatos lakossági ívóvízellátás biztosítása, az Északdunántúli Vízmű Zrt. többi munkatársával az ellátási hálózaton keresztül, folyamatos ellenőrzés mellett. Hozzáteszem, a víz az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszer. Az akkreditált laboratóriummal és a Vízmű Üzemekkel a kapcsolattartás és egymás tájékoztatása alapvető fontosságú. A zavartalan vízellátás biztosításának elengedhetetlen feltétele a szakmai, bányászati képzettséggel rendelkező személyzet. A működést és a bányák üzemeltetését, a hatósági előírásoknak, szakmai szabályzatoknak, munkavédelmi rendeleteknek, és az ÉDV Zrt., valamint az üzemi előírások szigorú betartásával végzik. Természetesen nincsenek magukra hagyva, mert az év minden napján egy azonnal riasztható üzemi szakemberekből álló ügyeletes csapat készenlétben áll. Alapvető cél a nem várt eseményt követően a kollégák biztonsága, a gépek berendezések és a vízellátás mielőbbi biztosítása. Ennek érdekében rendszeres az oktatása, a gyakorlása a hibaelhárítást igénylő helyzeteknek, a javító, felújító, karbantartó tevékenységeknek. A bányát folyamatosan bányászati, gépészeti, villamossági, ellenőrzésekkel vizsgáljuk, és így már előre észleljük a javítandó, cserélendő, szerkezeteket alkatrészeket berendezéseket. Eddig, és reméljük ezután is komolyabb baleset nélkül! Ez a legfontosabb. Általában akkor végezzük jól a dolgunkat, ha rólunk csak a bányászünnepeken lehet hallani, ha nem történik extrém, az üzemelést befolyásoló természeti esemény.

– A kollégák közül kiket említene név szerint?

– Betelne velük az oldal... Nem érhettem volna idáig a kollégáim és főnökeim segítsége nélkül. Tapasztalataikkal, tudásukkal sokat segítettek nekem. A bányászok társas lények, a bányászmunka mindig összefogás eredménye. A sokat emlegetett bányász szolidaritás itt „kézzel fogható”, hiszen a bányában még segítséget sem tudok kérni, ha nincs társam.

– Milyen tervei vannak?

– Hármat emelek ki: helytállás a munkában; az említett vízbányászati ismeretanyag gyűjtése és továbbadása a fiatalabb generációnak, a nyugdíjkorhatár elérése és túllépése egészségben.