Tervezett fejlesztések - Tóth Zoltán kiemelte: hamarosan a jelentős lengyel, román és szlovák gyártók mellett egy magyar vállalkozás is részese lesz termékeivel a nemzetközi, elsőként a regionális piacnak. Az új csarnok csaknem kétezer négyzetméteres lesz. A pályázat révén eszközöket is be tudnak majd szerezni, és létszámbővítést is végre tudnak majd hajtani. Gépek beszerzését is tervezik, amelyek segítségével hatékonyabb lesz a munkavégzés. A meglévő üzemeiket is fejlesztik.