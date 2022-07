A búza és az árpa – úgy-ahogy – már a fejét vesztette, de ezzel még nincs vége a mezőgazdasági „tragédiának”. A tengeri és a szotyola is a szárazságtól szenved. A napokban lehullott eső a másodvetések kelésének igen, a napraforgóknak talán, az elszáradt kukoricákon viszont már nem segít.

Az árpa betakarítása hektáronként 3-8 tonnás átlagterméssel fejeződött be. A tonnánkénti ára jelenleg 106-108 ezer forint. A búza átlaghozama megyénkben 4,5 tonna hektáronként. A búza ára az elmúlt napokban csökkent. A malmi búza tonnánként 130 -140 ezer forint, miközben a takarmánybúzáért 120-125 ezer forintot adnak. Ez pedig elgondolkodtatja a gazdákat, hogy nem érdemes malmi minőséget termelni.

A tritikálé betakarítása is vége felé jár. A termésátlagok közepesek. A takarmánynak való ára jelenleg tonnánként 120 ezer forint körül alakul. A kukoricásokban a szárazság miatt „szenvednek” a növények, évtizedes nagy kárra számít mindenki, egy-két szerencsésebb területen gazdálkodót kivéve.

A mostani csapadék már nem is segít, mert a kiszáradt növény nem tudja felvenni a nedvességet. Ezért sokan lesilózzák idő előtt a tengerit, hogy legalább tömegtakarmánya legyen az állatoknak. A kultúra csőképződése nagyon hiányos. Sok helyen a felső levelek között bennmaradt a címer, nem bújt ki, így nem biztos a megtermékenyülés. Ez is a vízhiányra vezethető vissza. Így a mezőgazdászok 0(!) és 8 tonna közé prognosztizálják a várható termést.

Már a káposztarepcét is learatták - Gyakorlatilag a zab is lekerült a földekről. A termésátlag hektáronként 2-3 tonna között változik. A rozs esetében hasonló a helyzet és a hozamok is. Az őszi káposztarepce vetése megfelelő időben, de száraz talajviszonyok között történt. Ennek megfelelően a kelés gyenge volt és elhúzódott. Az állomány alacsony tőszámmal ment a télbe, sőt egyes helyeken tavasszal ki kellett tárcsázni. A növényzet csak az áprilisi esőzések után indult fejlődésnek. Az ezt követő ismételt aszály miatt kevés oldalág keletkezett, és a tűrhető virágzás ellenére rövid és kevés számú becő alakult ki. De az aratása szinte teljesen befejeződött. Terméshozam 1 és 2,5 tonna között változott. A megyei átlagtermés hektáronként 1,8 tonna. Olajtartalma 43-48 százalék, tonnájáért pedig 260-300 ezer forintot is fizetnek.

A napraforgó virágzása a vége felé jár. Pillanatnyilag az aktuális növényvédelmi munkákat végzik. A várható termést 2,5–3,5 tonna körülire becsülik. A szotyola ugyanis egyelőre még elviseli a kánikulát. Éppen emiatt ebben az olajos magvúban bíznak legjobban az agrárvállalkozók.

A burgonya várható termésátlag 25–30 tonna, a komáromi Solum Zrt.-nél, öntözött körülmények között, eléri a hektáronkénti 40 tonnát. A tavaszi takarmányborsót az aszály miatt a körzetekben mindenhol visszatárcsázták. Több gazda is belekezdene a másodvetésbe, de a szárazság nem kedvez a kelésnek. Kaszálni sem nagyon kell, mert sem a gyepek, sem a lucerna nem nagyon sarjad.