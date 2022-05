A vállalat az elmúlt években számos elismeréssel gazdagodott, például elnyerte az Év beszállítója címet, a Családbarát Munkahely elismerést, Topolcsik Melinda, ügyvezető igazgató pedig a nagyvállalati szektorban harmadik helyezést ért el „Az év cégvezetője” versenyen.

Kiemelt figyelmet fordítanak a dolgozókra

A „Legjobb menedzsmentfolyamatok” díját az Év Gyára 2021 zsűrije a termelési és a támogató folyamatok hatékonyságát és eredményességét, valamint a részfolyamatokat vizsgálva ítélte oda a Bridgestone Tatabányának. A vállalatnál kiemelt figyelmet kap a dolgozói elkötelezettség növelése és a szervezeti tanulási folyamat fejlesztése. Ezen kívül pedig a gyártó berendezések folyamat-megbízhatóságának és gépkihasználásának növelése, az alapszintű karbantartási folyamatok operátor-szintű bevezetése is azon belső folyamatok közé tartozik, amelyeket a díjjal elismertek.

Összehangolt munka eredménye a díj

– Ez az elismerés elsősorban kollégáink összehangolt munkájának az eredménye. Köszönjük minden munkatársunknak, hogy munkájukkal és szakértelmükkel minden nap elősegítik a gyártási és menedzsment folyamatok gördülékenységét és sikerességét – hangsúlyozta az elismeréssel kapcsolatban Topolcsik Melinda a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója.

Meghatározó abroncsgyártók

A működésének idén 15 éves évfordulóját ünneplő tatabányai üzem több mint 1300 dolgozójával Komárom-Esztergom megye egyik legnagyobb munkáltatója. A fenntarthatóságot is fókuszba helyező, folyamatos fejlesztések révén a hazai egység az eddig legyártott közel 40 millió abronccsal, mára Magyarország egyik legjelentősebb gumiabroncsgyártója és a cégcsoport egyik legmodernebb európai üzeme is egyben. 2019- ben a Bridgestone EMIA beruházásának részeként a tatabányai egység is megkezdte okosgyárrá alakulását.

A gyár működését már több mint 60 százalékban digitalizálták, energiafelhasználását és költségeit optimalizálták. A terv, hogy 2023-ra már teljesen

végbemegy az átalakulás és azt abroncsgyártás mellett a félkész termékek gyártását, az energiaellátást, a karbantartást, a gyártáskövetést és a gyártástervezést is teljesen digitalizálja már az üzem.