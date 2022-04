Magyar viszonylatban hatalmas a kontraszt a hazai munkaerőpiacon, míg a nyugati megyéinkben szinte mindenki rendelkezik állással, addig vannak olyan megyék, ahol hatalmas a munkanélküliség aránya - írja a Világgazdaság. Csongrád-Csanád megyében 1,1 százalék az állástalanok aránya, Szabolcsban a 9 százalékot is meghaladja. Foglalkoztatottság tekintetben Komárom-Esztergom megye nagyon jól szerepel.

Továbbra is kettészakítottság jellemzi a hazai munkaerőpiacot – ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék – Térségi összehasonlítás című tavalyi, negyedik negyedéves és egész éves adatokat összegző kiadványából. Ugyan a múlt esztendő végén országosan az állástalanok aránya az előző évi 4,1 százalék után 3,7-re mérséklődött, és megközelítette a koronavírus-járvány előtti időszak kedvező adatait, az egyes térségek között óriási eltérések alakultak ki.

Öt megyében, köztük Komárom-Esztergom megyében is a 2 százalékot sem éri el a munkanélküliségi ráta. Ez azonban Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 7 százalékot is meghaladta, ráadásul Szabolcsban ez a mutató 9,2 százalék.

Forrás: Világgazdaság

Továbbá az is kiderült, hogy ez a kettősség a fizetések terén is jellemző. a legrosszabb munkaerőpiaci statisztikájú megyék szerepelnek a rangsor végén: Szabolcsban a havi nettó átlagbér tavaly 90 ezer forinttal maradt el az országos átlagtól. A fizikai foglalkozásúak esetében szintén ez a tendencia rajzolódik ki, ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is Győr-Moson-Sopronban keresték a legtöbbet, a nyugati határszélen 395 ezer forint volt a bruttó átlagbér, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig mindössze 232 ezer.

Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki vezető kutatója a Világgazdaságnak azzal magyarázta a egyenlőtlenségek lehetséges okait, hogy az iparosodottság és a bérszínvonal között van összefüggés, ráadásul az ipari keresetek magasabbak a nemzetgazdasági átlagnál, vagyis a több ipar felfelé húzza a területi bérszintet. A szakértő arra is rámutatott, hogy az egy főre jutó ipari termelés alapján a legnagyobb értéket előállító Győr-Moson-Sopron megye után a sorban Komárom-Esztergom és Fejér következik, amit a fizetési lista egy az egyben lekövet, e három megyében évek óta a legmagasabb a nettó átlagbér.

Az ipari termelés terén tavaly annyiban történt változás, hogy Pest megyében állították elő a legnagyobb értéket, az egy lakosra jutó termelés viszont továbbra is Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében volt a legmagasabb, az országos átlag (4,2 millió forint) több mint kétszerese. Baranya, Somogy és Békés megyében ugyanakkor a hazai szint felét sem érte el a mutató.