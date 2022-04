Kiemelkedően jó évet zárt az Erste Bank kis- és középvállalati üzletága tavaly. A gyors gazdasági növekedésnek és a szektor számára felajánlott kedvező, támogatott hitelkonstrukcióknak köszönhetően az üzletágban a kötvény- és hitelállomány 10 százalékkal nőtt tavaly. Hasonló ütemben emelkedett a múlt évben az adott évben folyósított összeg is, vagyis 10 százalékkal több forrást hitelt, illetve néhányan kötvényt vettek igénybe a kis- és közepes vállalatok 2021-ben mint az azt megelőző évben.

Kovács Dániel, a pénzintézet kis- és középvállalati területének Észak-Nyugat Magyarországi régióvezetője szerint az idei első félévben a szektorban még folytatódhat a bővülés, kérdés azonban, hogy az emelkedő kamatok és a várhatóan megszűnő támogatott konstrukciók következményeként miként változik a vállalkozások hitelfelvételi kedve.

A kis- és közepes – a 250 főnél kisebb létszámú, és az 50 millió euró, – amely nagyjából 17,5 milliárd forint – éves árbevételt el nem érő – vállalkozások számára az idei első félévben még rendelkezésre állnak a rendkívül kedvező Széchenyi Go konstrukciók, ahol alacsony fix kamat mellett juthatnak finanszírozáshoz. Az államilag támogatott konstrukcióban beruházásra 10 százalék önerő mellett akár 1 milliárd forint is felvehető, 1 vagy – zöld, fenntartható vagy technológia-váltó cél esetén – 0,5 százalékos fix kamatra, akár 10 éves futamidővel is. De a 2-3 éves futamidejű, hitelkeret-jellegű Széchényi Go konstrukciók is jó ajánlatnak bizonyulnak a maguk 2,5 százalékos fix kamatával.

Kovács Dániel régióvezető és Szerdahelyi Róbert az Erste Bank KKV területének vezetője a díjátadó rendezvényen

Kovács Dániel arra számít, hogy az érintett vállalkozások többsége a nyárhoz közeledve egyre inkább felismeri majd:

hosszú ideig ez lesz az utolsó lehetőség, hogy ennyire kedvező finanszírozási forráshoz jusson.

Így várható, hogy néhányan előrébb hozzák a tervezett fejlesztéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó hitelfelvételt. Lendületet a gazdaságnak ezt követően az új uniós költségvetési ciklus támogatásai hozhatnak, ám a pályázatok megjelenésére várni kell, miközben az uniós támogatások igénybevételének továbbra is feltétele lesz a megfelelő saját erő biztosítása.

A szakértő kiemelte: – A támogatott hitelkonstrukciók várható kifutásával párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerülnek a hagyományos finanszírozási megoldások, élesedik a verseny. A pénzintézetek eddig dobozos termékeket kínáltak ügyfeleiknek, hiszen az államilag támogatott konstrukciók mindenkinél azonosak, leginkább az ügyfélkiszolgálás minőségében lehetett versenyezni egymással. Ebben a versenyben a bank kifejezetten jól áll, hiszen az elmúlt négy évben a legjobb eredményt érte el versenytársai között az ügyfélelégedettségi felmérésekben – hangsúlyozta a vezető.

Hozzátette: bankjuk számára kiemelten fontos a tartós és jó kapcsolat a partnerekkel, ezért is igyekeznek elismerni azokat, akik több éve, vagy évtizedek óta állnak kapcsolatban a pénzintézettel.

Komárom-Esztergom megyében a pénzintézettöbb mint 20, olyan kis- és középvállalati ügyfele van, aki már több mint húsz éve választotta számlavezetőjének a bankot, ezért őket most külön elismerésben részesítették. Az ügyfelek a lojalitás díj mellé egy Lojalitás kedvezmény csomagot is kapnak ajándékba, melyben a bank kiemelt partnereinek termékeit és szolgáltatásait vehetik igénybe extra kedvezményekkel szervezet-fejlesztési és egyéb tréningek, coaching, webaudit/-fejlesztés, illetve szekszárdi bor és élményprogramok témakörében.

Kovács Dániel úgy vélte, azok, akik egy pénzintézettel hosszabb ideje ápolnak tartós kapcsolatot, a közeli jövőben más előnyeit is élvezhetik a lojalitásuknak, hiszen a saját forrású finanszírozási termékek esetében a banknak nagyobb mértékben van alkalma és lehetősége az árazás és más feltételek kialakításakor figyelembe venni a pozitív bankkapcsolati múltat, ez pedig a hűséges ügyfelek számára forintban és százalékban mérhető előnyt jelent majd.