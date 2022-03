Az üzemi tanáccsal folytatott egyeztetést követően a vállalat januárig visszamenőlegesen átlagosan 12 százalékkal emeli a béreket az esztergomi gyárában. Az elmúlt öt évben a Magyar Suzuki 78 százalékkal növelte a fizikai, 52 százalékkal pedig az irodai dolgozók alapbérét. A vállalat 13. havi év végi bónuszt is előirányzott, továbbá a hétvégére eső öt nemzeti ünnepnapot pihenőnapokkal kompenzálja. Tavaly év végével lezárta a munkaidőkeretet, így a fizikai munkatársaknak átlagosan 15, korábban már kifizetett munkanapot elengedett.

A stabil jövedelmen kívül versenyképes juttatási csomaggal is értékelik a munkatársak elkötelezettségét, hiszen a vállalat egyik legfontosabb értéke és erőssége a cégnél dolgozó munkatársakban rejlik. Továbbra is ingyenes meleg menüs, illetve hideg étkezést biztosítanak. Az Esztergomtól távol élő munkatársaknak elérhető a Suzuki szálló, és 40 kilométeres körzetben igénybe vehető a napi ingyenes buszjárat. Van cafeteria, évente ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat, gyermekszületési és temetési támogatás, hozzájárulnak a házasságkötési kiadásokhoz. Emellett az üzemi tanács által üzemeltetett dolgozói tesztflottát is igénybe vehetik a dolgozók.

Az esztergomi gyár 2800 alkalmazottnak biztosít hosszú távú munkalehetőséget, közülük több mint négyszázan legalább 15 éve erősítik a vállalatot. A munkatársak bizalmát lojalitási pótlékkal is elismerik.