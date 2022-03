A Foxconn vállalatcsoport alelnöke, a komáromi Cloud Network Technology Kft. ügyvezetője, a Magyar Röplabda Szövetség elnökségi tagja, a székesfehérvári MÁV Előre Sport Club elnöke: ő Tálos Péter, akinek Deák Bálint, a Figyelő főszerkesztője adta át az üzleti hetilap szerkesztősége nevében a rangos kitüntetést, amelyet immár hetedik alkalommal ítél oda a gazdasági újságírók stábja. Elsősorban azért döntött Tálos Péter mellett a Figyelő szerkesztősége, mondta indoklásában Deák Bálint, mert a komáromi gyárban zajló innováció, ami a gyártási folyamatokat és a módszereket egyaránt érinti, világújdonságnak számít.

– Mi minden történt 2021-ben, ami szerepet kaphatott a döntésben?

– A tavalyi év a koronavírus-járvány miatt különleges volt. Kiemelt feladatunknak tartottuk, hogy a működőképesség megtartása mellett minél több dolgozónk egészséges maradjon. Büszke vagyok rá, hogy nyárra elértük a 80-90 százalék körüli átoltottságot. Szárba szökkentek a különféle innovációs erőfeszítéseink, ennek köszönhetően több magyar vállalatnak segítettünk, „felkaroltuk őket”, ezzel közelebb juthatnak álmaik megvalósításához. Kiemelem még, hogy a kevert valóság ipari környezetbe ültetésével világújdonságot fejlesztettünk ki, emellett termelési folyamatainkban az 5G-technológiát használjuk, privát hálózat formájában. A piacon elérhető 5G-alapú eszközök száma még korlátozott, de egyértelmű, hogy ezek használata a jövőben elengedhetetlen lesz mindenhol.

– Gondolom, az öröm mellé felelősség is párosult, amikor odaítélték az Év embere elismerést.

– Így van. Óriási dolognak tartom, hogy a Figyelő címlapjára kerülhettem, többen megismernek, ezért még jobban oda kell figyelnem a munkámra. Jó érzés, hogy egy olyan névsorban jegyeznek, amelyben szerepel például Merkely Béla, Bogsch Erik, vagy Szijjártó Péter.

– Emlékszik olyan dologra, amit szeretett volna megvalósítani, de nem jött össze?

– Szerencsére nem jut eszembe ilyen. Amit igazán fontosnak tartottam tavaly, azt elértem. Egyébként úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon összpontosít egy-egy célra, és persze az nem teljesen irreális, akkor előbb-utóbb sikerrel jár.

– Az idei év hogyan indult? A tavalyihoz hasonlóan kiváló eredmények várhatóak a komáromi Cloud Network Technology Kft.-nél és a Foxconn cégcsoportnál?

– Folytatódik a fejlesztés, épül és hamarosan elkészül az 5500 négyzetméteres raktárépületünk. Ez azért nagyon fontos, mert így további területek szabadulnak fel, ahol a termelés folyhat. Jelenleg más pályázatunk nincs. A háború alakulása miatt többféle forgatókönyv is készülhet, de alapvetően optimista vagyok.

– Készülnek új termékek bevezetésére?

– Nem szeretném megkerülni a választ, el is mondom majd, amikor már teljesen biztos lesz. Egyébként a járvány hatására nem csökkent volna a kereslet termékeink iránt, hanem nőtt. Magyarországon 2004 óta működtet a Foxconn gyárat, Európában ez az egyik legfontosabb hídfőállás. A globális ellátási láncok irányából elmozdulás történt a regionálisok felé. Bízom benne, hogy ennek a nyertesei leszünk.

Halad előre a MÁV Előre

A szomszédos Fejér megyében a több mint százéves múltra visszatekintő székesfehérvári MÁV Előre Sport Club elnöke tavaly áprilistól Tálos Péter. – Büszke vagyok mind a tizenöt szakosztályunkra – hangsúlyozta.

– A sok nézőt vonzó kézilabda, röplabda és labdarúgás mellett remélhetően dinamikus fejlődésről adhatunk híreket a többi esetében is. Már több ezren vannak azok az elismert „Mávelőrések”, akik országszerte elismert sportolók lettek. Bízom benne, hogy a következő évek során folyamatosan nő a számuk. Igyekszünk patinás egyesületünk – amelyet 1909-ben alapítottak – egykori fényét visszahozni. Ősz óta új menedzsmentünk is van. A célunk, hogy minél szélesebb körben biztosítsunk sportolási lehetőséget, legyen helyben elérhető a fiataloknak egy olyan magas szintű sporttevékenység, amelyet a szakszövetségek is elismernek. Az is fontos, hogy lehetőség nyíljék egy olyan sportkarrierre, ami a városban tartja őket. Elindult a munka annak érdekében, hogy teljesen új, vonzó arculatot alakítsunk ki.