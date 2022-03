Az előzményekhez tartozik, hogy 2019 decemberében bejelentették: 9,6 milliárd forintos beruházás révén bővíti telephelyét a francia Suez, 85 új munkahelyet teremtve a víztisztító membránokat előállító gyárban. A szerdai tájékoztatón Ferencz Ádám gyárigazgató köszöntötte a meghívott vendégeket és a dolgozók képviselőit, akiknek természetesen oroszlánrésze volt, van és lesz a fejlesztésekben. Elmondta, hogy amikor a mostani mérföldkőhöz érkeztek, az új épületek szerkezetkészek, megérkezett a csúcstechnológiát képviselő gépek jó része is, ezek próbára készek. Hangsúlyozta, ahogyan eddig is, a jövőben szintén kiveszik a részüket a dolgozók a projekt megvalósításából. A helyi szakemberek, a külföldi tőke és a magyar állami támogatás egysége a garancia, hogy minden a tervek szerint alakuljon. Hozzátette: Oroszlányban, ahogyan a Suez tatabányai és budapesti telephelyén is, biztonságosak és biztosak a munkahelyek.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy a múlt század kilencvenes éveiben összeomlott Oroszlányban a bányavállalat, eljött a korszakváltás ideje. Kialakították az ipari parkot, ahol ma már meghaladja az ötezret a dolgozók száma. Akkori nevén a Zenon 2001-ben kezdte el építeni a gyárát – azóta folyamatos, töretlen a fejlődés, jelenleg meghaladja a 900-at a munkavállalók száma. A Suez Water Oroszlány és a térség stratégiai partnerének számít. Példaként említette a sport támogatását.

Elmondta, hogy négy évvel ezelőtt, az itteni nagy adózók fogadásán került szóba a fejlesztés, amelynek a végén 30 százalékos kapacitásnövekedésre lehet számítani. Egyértelmű volt a támogatás, valamint az is – ami a többi céget is érinti –, hogy az ipari park közúthálózatát és infrastruktúráját szintén fejlesztik.

Szijjártó Péter először arról szólt, hogy számos kihívással kellett szembenéznie az elmúlt években Magyarországnak. A koronavírus-járvány hullámai újabb és újabb nehézségeket hoztak a gazdaság szereplőinek. Amikor az ötödik hullám végének közeléhez érkeztünk, kitört az orosz–ukrán háború. Szerencsére sok olyan vállat(csoport) van, amely szembeszállt a kihívással, a stagnálás helyett az előbbre lépést, a beruházást vagy azok folytatását választotta. Ezek közé tartozik a Suez is. A csaknem 10 milliárdos tervezett beruházásukat a kormány 1,7 milliárd forinttal támogatja.

Hangsúlyozta, hogy a víz összeköti a világ valamennyi országát. Sok? Kevés? Nem elég tiszta? Sajátos válaszokat kell adni a kérdésekre, amelyeket a klímaváltozás bonyolít. A miniszter büszke a témakörben alkalmazott világszinten egyedülálló technológiákra, amelyek között van az oroszlányi.

A magyar–francia gazdasági kapcsolatokat említve elmondta, hogy Franciaország a negyedik legnagyobb gazdasági partnerünk, tavaly az exportunk elérte az 5 milliárd eurót. Ez mintegy 550 cégnek köszönhető.

