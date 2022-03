A részletekről Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a cég kommunikációs vezetője beszélt a Kemma.hu-nak. Mint elmondta: éves szinten körülbelül 10 ezer autót exportálnak az orosz és ukrán piacra. A szállítás leállításával „megmaradt” autókat más piacokon igyekeznek értékesíteni.

– Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az érintett megrendeléseket átforgassuk más piacokra az adott időszakra tervezett gyártási volumen tartása érdekében. Mindazonáltal terveink szerint ebben az időszakban is két műszakban zajlik majd a termelés Esztergomban – emelte ki a kommunikációs vezető. – Vállalatunknak nincs az érintett területről közvetlen, Tier 1-es beszállítója, ettől függetlenül folyamatosan vizsgáljuk a teljes beszállítói láncot.

A cégnek emellett Továbbra is a tavaly óta a szektorra jellemző félvezetőhiány okozza a legnagyobb kihívást. Az érintett alkatrész beszállítókkal közösen azon dolgoznak, hogy a gyártás ellátása folyamatos legyen.

Mint Bonnár-Csonka Zsuzsanna hozzátette, a növekvő energiaárak, és a forint gyengülése is hatással van a működésükre.

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyártással kapcsolatos költségeinket optimalizáljuk, de egy bizonyos szint után a többletráfordításaink egy részét kénytelenek vagyunk az új autóink árába is beépíteni. Nem változtatunk azonban a járműveink felszereltségi szintjén, sőt, ma már az alacsonyabb felszereltségű modellek esetében is egyre több vezetéstámogató rendszert építünk be – részletezte.