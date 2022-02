15 évvel ezelőtt indulhatott meg a munka a Bridgestone tatabányai gyárában. Ennek a jubileumnak az apropóján tartottak ünnepséget, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, aki többek között arról is beszélt, hogy a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. egy jó példája a magyar gazdaság sikerének.

A tatabányai gyár mára nemzetközi cégóriássá nőtte ki magát, és Komárom-Esztergom megye egyik legnagyobb munkáltatójává vált. Alapításakor 361 dolgozóval kezdte meg a működését a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., 15 év elteltével pedig mára mintegy 1300 főt számlál. Árbevétele folyamatosan növekszik, a 2016-os 36 milliárd forintról 5 év alatt szinte megduplázta bevételeit, 2021-ben már 76,5 milliárd forintos árbevételt termelt. A gyártósorokon prémium kategóriás nyári, téli és négyévszakos abroncsok készülnek 230-féle méretben főképp európai és tengerentúli piacokra, de már jelentős mennyiségben szállítanak közvetlenül a nemzetközi, valamint a hazai autóiparnak is. A gyár 2021-ben is ünnepelhetett, hiszen nyáron kigurult az üzemből a 35 milliomodik legyártott gumiabroncs.

– A digitalizáció és automatizálás terén végzett fejlesztések hozzájárulnak, hogy a magyar gyár továbbra is a cégcsoport egyik legmodernebb üzeme. Örömmel tölt el, hogy ennyi kitartó és elhivatott munkatárssal dolgozhatok együtt nap mint nap, mivel a szakértelmük nélkül a tatabányai üzemünk nem ért volna el ilyen kimagasló eredményeket. A 15 éves jubileum elsősorban az ő munkájuk előtt tiszteleg, ünnepli a múltat, a jelent és pozitív jövőképet vetít előre minden itt dolgozó és leendő kollégának” – mondta Topolcsik Melinda a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója

a jubileumi rendezvényen.

– Ha 12 évvel ezelőtt nem indítottuk volna el a keleti nyitás stratégiáját, akkor 2021 nem lehetett volna egy tripla rekordév és 2021 nem hozta volna el a magyar gazdaság elmúlt 30 éves legnagyobb növekedését. Az elmúlt években azt láttuk, hogy a keleti vállatok folyamatosan, egyre növekvő szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedési pályájának fenntartásában – mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter köszönetét fejezte ki a Bridgestone valamennyi dolgozójának, különös tekintettel mindazoknak, akik az elmúlt 15 esztendőben folyamatosan erősítették a gyár működését.

– Köszönöm a dolgozók lojalitását és kitartását. Köszönöm önöknek azt, hogy az elmúlt két embert próbáló évben is mindent megtettek annak érekében, hogy ennek a gyárnak a jövője továbbra is a növekedésről szóljon. A következő 15 évre is sok sikert kívánok, őszintén reméljük, hogy lesz majd olyan alkalom is, amelyen a 30 éve itt dolgozókat köszönthetik – zárta gondolatait a külügyminiszter.

Mérföldkövek a gyár életében

2017. október 26-án Orbán Viktor miniszterelnök úr részvételével felavatták a 85 milliárd forintos beruházással létrehozott új gyáregységet. Az üzem alapterülete 47 ezer 200 négyzetméterről 154 ezer 200 négyzetméterre, a gyártókapacitás pedig évi 1,8 millióról 3,6 millió abroncsra bővült.

2018-ban a Bridgestone Tatabánya elnyerte a Megye Gazdaságáért Díjat a megyei nagyvállalkozások kategóriájában.

2019 szeptemberében Szijjártó Péter avatta fel a 12,6 milliárd forintos fejlesztési program részeként, a 9,2 milliárd forintos beruházásból kialakításra került új, összesen 180 ezer darab gumiabroncs tárolására alkalmas raktárat. Ezzel a fejlesztéssel a teljes raktárkapacitás 600 ezer darab abroncsra

nőtt. A 12,6 milliárdos beruházási program keretében a gyár új gépeket is üzembe helyezett és okosgyárrá alakult.

2019-ben Arany Levél díjjal ismerte el a tatabányai gyárat környezetvédelmi törekvéseikért a vállalatcsoport globális központja.

219-ben Kiemelkedően vonzó és felelős munkáltató címet kapott az Employer Branding Awardon. ( „Movember” , „B-Pink!” )

, ) Családbarát Munkahely címet kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (2019, 2020, 2021)

címet kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától. (2019, 2020, 2021) 2020-ban Kerékpárosbarát Munkahely címre vált jogosulttá.

2021-ben a gyár elnyerte az Év Beszállítója címet .

15 évvel ezelőtt 361, ma mintegy 1300 dolgozó.

2021 nyarán legyártották a 35 milliomodik abroncsot.

