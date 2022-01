– Hogyan összegezné dióhéjban a változások indokait és csoportjait?

– Tavaly több ütemben történt módosítás a 2022-es évet érintően, illetve a 2021. évről áthúzódóan. Ezek egy része összefügg a Covid-helyzettel és az egészségügyi vészhelyzettel: ilyen a home office költségtérítése, a SZÉP-kártya emelése és a „zsebek” átjárhatósága, vagy az önfoglalkoztatói támogatás. Egyedi intézkedések is voltak, például a gyermekeseket érintette a személyi jövedelemadó visszatérítése, vagy a 13. havi nyugdíj. A hosszabb távú jogszabályi korrekciók sorába tartozik a fejlesztési támogatások időbeli elhatárolhatósága, a béremelés és a pótbefizetés módosítása. Új adózási koncepciók láttak napvilágot, illetve a meglévőket lényegesen javították például a KIVA és az egyéni vállalkozók átalányadózása esetében.

– Mi az, ami nagyon kedvezően érinti a mikro-, a kis- és közepes vállalkozásokat?

– Az egyik legfontosabb, hogy elhalasztották a nem teljeskörűen átgondolt NAV-os áfabevallást.

– Van-e valami, ami gondokat okoz?

– A legnagyobb problémát az egyre gyorsabban és hektikusan változó jogszabályi környezet jelenti. Ennek követése szinte mindennapos kihívásokat jelent.

– Kinek érdemes most vállalkozási formát váltani?

– Ez nehéz kérdés. Minden vállalkozást egyedileg kell vizsgálni, hogy számára mi a legjobb az adott időpontban és egyáltalán nem mellékesen a jövőben, tehát a terveket is figyelembe kell venni. Ezért fontos a konzultáció a könyvelővel, az adótanácsadóval. Hangsúlyozom, az általános kalkulátorok csak a fő összetevőkre fókuszálnak, egyedi helyzetre nem. A mostanában sztárolt KIVA és az egyéni vállalkozások átalányadózása sem mindenki számára kedvező.

– Mire tudnak odafigyelni a vállalkozók maguk is?

– Akinek van ereje, ideje, felkészültsége, próbálja meg nyomon követni a jogszabályokat és a szakmai állásfoglalásokat. Ehhez legjobb, ha csatlakozni tud olyan csoporthoz, ahol hozzájut az információkhoz, méghozzá egyszerű nyelvre fordítva és a lényegét kiemelve. Ilyen például a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Könyvelők Klubja.

– Kell feltétlenül könyvelő egy magánvállalkozónak?

– Véleményem szerint igen. Ma már a szakemberek is elismerik, hogy nem látják át teljeskörűen az adózást és a számvitelt, különös tekintettel a folyamatos változásokra. Nagyon egyszerű alapesetekben talán meg tudja tanulni a „laikus” vállalkozó is a rá vonatkozó szabályokat, de ez egy meglehetősen szűk kör. Olcsóbb egy könyvelő, mint ha a NAV adó- és mulasztási bírságot szab ki.

– Miben javasolt feltétlenül szakember segítségét kérni?

– Mindenben. Folyamatosan kérdezni kell a könyvelőt, az adótanácsadót és a jogászt.



– Elsőként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapját és előadásait említeném. Néhány komoly szakmai csoport online, vagy nyomtatott anyagait is javaslom, ilyen az Önadózó és a Szak-Ma. Figyelemre méltóak még az internetes szakmai csoportok előadásai, szakmai vitái, például a Facebookon a Könyvelői Kihívások, vagy a Könyvelde – Szakmai műhely.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal segít Általános kérdésekben ingyenesen hívható a NAV infóvonal (1819), konkrét adóügyekben pedig az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (06 80 20-21-22). – Ügyfeleink a NAV honlapján elektronikus levélben is feltehetik általános kérdéseiket, az ügyfélkapuval rendelkezők e-papíron is kérdezhetnek – mondja érdeklődésünkre Doktor Zoltán, a NAV megyei sajtóreferense. – A NAV központi ügyfélszolgálata (2800 Tatabánya, Komáromi út 42.) minden munkanapon 8.30-tól tart nyitva. Hétfőn és szerdán este hatig elérhetőek kollégáink. Az esztergomi kirendeltségen (2500 Esztergom, Babits Mihály utca 2.), valamint négy NAV ablakban (2890 Kisbér, Angol kert 4., 2900 Komárom, Szabadság tér 1., 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 29., 2890 Tata, Ady Endre utca 24.) kedd kivételével minden munkanapon segítenek kollégáink. A pontos nyitvatartás a NAV honlapján elérhető, ahol a gyorsabb ügyintézés érdekében időpontot is lehet foglalni. Az ügyfélszolgálati időpontfoglalás menüpontban – a honlap bal oldalán – néhány adatot kell csak megadni a gyorsabb ügyintézés érdekében.



Számos fontos, sokakat érintő változás történt az adózás területén, nem árt odafigyelni