Magyarország előremegy, és ez vonatkozik a Tatai-medencére is – kezdte mondandóját Bencsik János. Kiemelte: a sikeres hazai oltási kampánynak köszönhetően hazánk gazdasága előbb talpra tudott állni, mint a többi európai országé. Az ipari parkban dolgozók teljesítményének is köszönhetően olyan gazdasági növekedést értünk el, amely lehetővé teszi, hogy január elsejétől a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra növekedjen. Mindez jelentős béremeléseket generálhat a következő évben az ipari szektorban is.

A gyermeket nevelő családok a koronavírus-válság által elszenvedett gazdasági kiesés kompenzálására adó-visszatérítést kapnak – tette hozzá. Jövőre mintegy kétmillió szülő kapja vissza az idei személyi jövedelemadóját, ezáltal hatszázmilliárd forint kerül vissza a családokhoz.

– A fiatalok munkavállalási kedvét is szeretnénk tovább erősíteni – mondta Bencsik János. – A pályakezdés elején nehéz megalapozni saját és családjuk jövőjét, ezért január elsejétől a 25 év alatti munkavállalók személyi jövedelemadó-­mentességet kapnak. Ugyanakkor a nyugdíjasoknak is részesülniük kell a jelenkor gazdasági teljesítményeinek eredményeiből, ezért vehették át a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, és kapják vissza februárban a 13. havi nyugdíjat.

Az autóipar is jelentős átalakuláson megy át – tette hozzá a politikus. Arra kell törekedni, hogy térségünk gazdasági szerkezete az elektrifikáció, a villamosipar területén tevékenykedőkkel erősödjön. Cél, hogy amikor az elektromos autózás a jelenleginél még nagyobb pozíciót tölt be az európai és a globális gazdaságban, addigra ezek a vállalatok tovább erősödjenek.

– A nagy globális átalakulás közepette arra számítunk, hogy ahogy eddig is tettük, közös erővel és összefogással a mérleg két serpenyője közül az erősödik majd, amelyben nem a veszteség, hanem a nyereség a nagyobb. Ez történik az elkövetkezendő hónapokban és években. A magyar gazdaság a munkavállalók jó teljesítményének is köszönhetően olyan irányba fordul, amely ezt a pozíciót fogja erősíteni, és nyereséggel fog kijönni a most zajló globális gazdasági átalakulásból – tette hozzá Bencsik János.

Erős pozícióba kerülhetnek

A miniszterelnöki biztos kiemelte: a gazdasági növekedés és stabilitás fenntarthatósága érdekében tovább kell erősíteni a helyi gazdaság válságállóságát olyan iparágak támogatásával, amelyeket a nagy globális gazdasági átalakulás nem rendít meg. Ezek közé tartoznak az orvostechnológiai cégek is.

– Fontos, hogy a térségben, a Tatai-medencében újabb bővítéseket hajtsanak végre az egészségügyi szektorban tevékenykedő orvostechnológiai vállalkozások. Ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a klímaváltozással összefüggő tevékenységek is megerősödjenek. Ezek közé tartozik a vízmozgatás, az épületgépészet. Cél, hogy a gépgyártás és a víztisztítási technológiák területén működő társaságok is erős pozíciót foglalhassanak el.