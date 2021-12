Kis Péter András elmondta azt is, hogy a NAV emberei ezúttal is azt vizsgálják, hogy a pénztáros ad-e nyugtát, számlát, egyébként megfelelően használja-e az online pénztárgépet, s fontos az is, hogy a vállalkozó szabályszerűen bejelentette-e az alkalmazottait. Akadnak megyék, ahol rövidebb ideig tartanak a most meghirdetett ellenőrzések, de egyes helyeken egészen az esztendő végéig vizsgálódnak majd a NAV-osok. Az ellenőrzési bejelentésből egyébként arra lehet következtetni, hogy a csokimikulások és a karácsonyfadíszek mellett az építkezésnek is szezonja van, jelenleg hat megyében is építőipari razzia zajlik.