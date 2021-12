Bár a cég jelenlegi kapacitásai jól kihasználtak, a modern géppark további fejlődési lehetőségeket rejt magában. A TC vezetősége ezért is döntött már a fejlesztések megkezdésével párhuzamosan exportpiacai bővítéséről is. Ennek jól bevált eszköze a nemzetközi vásárokon való részvétel. Az elmúlt időszakban számos nagy vásár elmaradt vagy elhalasztották, most viszont újraindult az élet ezen a téren is.