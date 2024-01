Még csak néhány hét telt el a 2023-as esztendőből, máris beszámolhattunk egy jelentős fejlesztésről: február 17-én adták át ugyanis a Gyermelyi Zrt. új malmát. A beruházás összértéke meghaladta a 6,5 milliárd forintot, a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami forrást kapott a vállalat. A több mint 500 dolgozót foglalkoztató Gyermelyi tovább bővítette dolgozói létszámát is. A beruházás révén a Gyermelyi Zrt. búzaőrlési kapacitása napi 800 tonnára emelkedik, mely egy telephelyen belül a legnagyobbnak számít Magyarországon. Az átadónak megadták a módját, hiszen Varga Mihály pénzügyminiszter is beszédet mondott. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt nyolc évben 250 támogatási szerződés jött létre a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében, 570 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott meg, ebből mindegy 133 milliárd forintnyi kötődik az élelmiszeriparhoz.

Húsvét után néhány nappal egy máriahalmi fejlesztéstől volt hangos a vármegye agrárvilága: április 20-án ismét a Gyermelyi Zrt. volt a főszerepben, új tojóistállót adtak át. A tavasszal lezárult bővítéssel a településen jött létre Magyarország legnagyobb tojástermelő telepe. A vállalat a beruházást megelőzően 540 000 tojótyúkférőhellyel rendelkezett, ami a fejlesztésnek köszönhetően 680 ezerre emelkedett. A tervek szerint az éves tojástermelés 140 millióról 170 millió darabra nő, melynek felét héjas tojásként értékesítik, a többit pedig a saját tésztagyárban használják fel. A beruházás során a raktárkapacitást is bővítették. Ez biztosítja a csomagolóanyag és a héjas tojás tárolását. Megépült egy új szociális blokk is, ami megfelel a jelenlegi legszigorúbb előírásoknak. A beruházás összértéke 1,4 milliárd forint volt, melyből 700 millió forint magyar állami pályázati forrásból származott. Az átadón Nagy István agrárminiszter is beszédet mondott.

Természetesen Gyermelyen kívül is van élet az agrárium terén is, erre bizonyíték Komárom, ahol október 5-én adták át a Solum Zrt. tehenészetének harmadik tehénistállóját, a fejlesztés hárommilliárd forintból valósult meg. A városhoz tartozó nagyherkálypusztai istállókban a teheneket a legkorszerűbb technológia felhasználásával, optimális körülmények között nevelik. A született borjakat külön istállóban nevelik, majd bebocsátást nyernek a „nagyok”, a tejelő Holstein-fríz szarvasmarhák közösségébe – tudtuk meg az átadón Czita János növénytermesztési igazgatótól. Az istállók légkondicionáltak, a beltér magas, az oldalfalak felhúzhatóak, így biztosítva az optimális 5-10 fokos hőmérsékletet, és szinte a legelők tágasságát nyújtják. Az állatokat egy nap háromszor fejik, közben sétálnak lakhelyük, és a fejőüzem között. A trágya eltávolítása vízöblítéssel történik, majd öntözéssel a szántóföldre juttatják, megvalósítva a környezetbarát, körforgásos gazdálkodást. Nagy István agrár­miniszter az átadón kiemelte: a Solum Zrt. csúcstechnológiás tehenészeti telepe bepillantást enged számunkra, hogy hogyan kell a lendületesen változó gazdasági, társadalmi és technológiai környezet kihívásainak megfelelni. A Solum Zrt. egyébként a mezőgazdasági szakképzés terén a helyi szakiskolák mellett a Széchenyi István Egyetemmel is együttműködik.

Novemberre is jutott egy jelentős fejlesztésátadás, november 2-án adták át a Gyermelyi Zrt. gabonasiló-rendszerét. Tóth Béla, a Gyermelyi Zrt. elnök-igazgatója elmondta, hogy a 2023 tavaszán átadott új malmuk napi 300 tonna lágybúza őrlésére alkalmas, ennek köszönhetően évi 90 ezer tonnával nőtt a vállalat őrlési kapacitása, ez maga után vonta a gabonatárolás mennyiségi bővítésének, minőségi fejlesztésének szükségességét.

Az új, négy silóból álló, 40 ezer tonnás gabonatároló rendszernek köszönhetően az éves őrléshez szükséges búza kétharmadát tudja a vállalat a telephelyén tárolni. Ezzel a beruházással vált teljessé a gyermelyi malmászat nagy léptékű fejlesztése, így a három malmot megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag tárolására, mozgatására, tisztítására alkalmas rendszer egészíti ki – tette hozzá Tóth Béla. A beruházás összértéke mintegy hárommilliárd forint.



