Világi sminkek

Husz Fédra neve nem ismeretlen vármegyénkben, hiszen gyönyörű szép alkotásokat készít hölgyeknek. Esküvőkre, különböző eseményekre készít sminkeket, de ha halloweeni buliba készülünk, ő azt is megoldja. Számos olyan alkotást készített már magának is, ami rendkívül élethű volt. Világsztárokkal is dolgozott már együtt: füstös fekete sminket készített a Måneskin együttesnek. A Måneskin egy olasz együttes, amely 2016-ban alakult Rómában. Ők képviselték Olaszországot a 2021-es Eurovíziós Dalfesztiválon Rotterdamban, a “Zitti e buoni” című dallal, mellyel meg is nyerték a versenyt.

Fédra egyebek mellett a pandémia idején díjmentesen elkészítette három menyasszony sminkjét, de lapunkkal indított közös akciója is volt már: a 24 Óra gyermeknapi kívánságkérését első szóra teljesítette és egyik lelkes olvasónknak elkészítette alkalmi sminkjét.