Itt az első reakció TDanny-től a drogbotránya után

TDanny drogügye továbbra is az egyik legfelkapottabb hazai téma – a rendőrségi eljárás szombati híre óta rengetegen várják, hogy az énekes maga is megszólaljon. Megtörte a hallgatást vasárnap friss Instagram-sztorikkal jelentkezett.

TDanny drogügye kapcsán sokáig hallgatott, de most két videóval tért vissza az Instagramra

Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

Hivatalosan is megerősítették a gyanúsítást

Ahogy arról már beszámoltunk, Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán megerősítette, valóban meggyanúsították az előadót, és utalt arra is, hogy zenéiben gyakran felbukkan a drogkultúra. Ugyanakkor azt írta: most nem az ítélkezés ideje van, hanem a változtatásé.