1 órája
Itt az első reakció TDanny-től a drogbotránya után
Eddig hallgatott a popsztár, most viszont végre jelet adott magáról. TDanny drogügye az egész hazai közvéleményt megmozgatta, és sokan várták már, mikor szólal meg az énekes. Most két rövid Instagram-videóval tért vissza a nyilvánosság elé.
TDanny drogügye továbbra is az egyik legfelkapottabb hazai téma – a rendőrségi eljárás szombati híre óta rengetegen várják, hogy az énekes maga is megszólaljon. Megtörte a hallgatást vasárnap friss Instagram-sztorikkal jelentkezett.
Hivatalosan is megerősítették a gyanúsítást
Ahogy arról már beszámoltunk, Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán megerősítette, valóban meggyanúsították az előadót, és utalt arra is, hogy zenéiben gyakran felbukkan a drogkultúra. Ugyanakkor azt írta: most nem az ítélkezés ideje van, hanem a változtatásé.
TDanny drogügye előtt még edzőteremben posztolt
A botrányt megelőző napokban még vidámabb tartalmakat posztolt: KKevinnel edzőterembe jártak, közös fotók is készültek, sőt, zenés együttműködéseik – mint a Cartier vagy a Csirió – továbbra is népszerűek.
Botrányhős az esztergomi színpadon: képeken T. Danny koncertje
TDanny Instagram-storyban jelentkezett újra
A rapper két rövid videót töltött fel Instagram-sztoriba. Az egyiken kerékpárral közlekedik, egy körforgalom felé teker, láthatóan nyugodt környezetben. A másikon már egy kisgyerekkel játszik – Batman-jelmezben. Bár még két story-a van, amelyek inkább úgy mutatnak, mintha egy bulin készültek volna, akár korábban, ez az első alkalom, hogy a botrány óta bármit megosztott magáról.
A barátok sem hallgattak
TDanny egyik zenésztársa, Manuel már korábban is nyilvánosan üzent neki – egy azóta törölt Instagram-sztoriban figyelmeztette, hogy ne tegye tönkre, amit eddig elért. A rajongók közül sokan inkább segítséget sürgetnek számára, mintsem büntetést. Többen pszichológust vagy rehabilitációt emlegettek kommentekben.