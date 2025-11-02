november 2., vasárnap

Bulvár

1 órája

Itt az első reakció TDanny-től a drogbotránya után

Eddig hallgatott a popsztár, most viszont végre jelet adott magáról. TDanny drogügye az egész hazai közvéleményt megmozgatta, és sokan várták már, mikor szólal meg az énekes. Most két rövid Instagram-videóval tért vissza a nyilvánosság elé.

Kemma.hu

TDanny drogügye továbbra is az egyik legfelkapottabb hazai téma – a rendőrségi eljárás szombati híre óta rengetegen várják, hogy az énekes maga is megszólaljon. Megtörte a hallgatást vasárnap friss Instagram-sztorikkal jelentkezett.

TDanny drogügye kapcsán sokáig hallgatott, de most két videóval tért vissza az Instagramra
Forrás: Hagymási Bence / 24 Óra

Hivatalosan is megerősítették a gyanúsítást

Ahogy arról már beszámoltunk, Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán megerősítette, valóban meggyanúsították az előadót, és utalt arra is, hogy zenéiben gyakran felbukkan a drogkultúra. Ugyanakkor azt írta: most nem az ítélkezés ideje van, hanem a változtatásé.

TDanny drogügye előtt még edzőteremben posztolt

A botrányt megelőző napokban még vidámabb tartalmakat posztolt: KKevinnel edzőterembe jártak, közös fotók is készültek, sőt, zenés együttműködéseik – mint a Cartier vagy a Csirió – továbbra is népszerűek.

TDanny Instagram-storyban jelentkezett újra

A rapper két rövid videót töltött fel Instagram-sztoriba. Az egyiken kerékpárral közlekedik, egy körforgalom felé teker, láthatóan nyugodt környezetben. A másikon már egy kisgyerekkel játszik – Batman-jelmezben. Bár még két story-a van, amelyek inkább úgy mutatnak, mintha egy bulin készültek volna, akár korábban, ez az első alkalom, hogy a botrány óta bármit megosztott magáról.

A barátok sem hallgattak

TDanny egyik zenésztársa, Manuel már korábban is nyilvánosan üzent neki – egy azóta törölt Instagram-sztoriban figyelmeztette, hogy ne tegye tönkre, amit eddig elért. A rajongók közül sokan inkább segítséget sürgetnek számára, mintsem büntetést. Többen pszichológust vagy rehabilitációt emlegettek kommentekben.

TDanny drogügye után először posztolt: biciklivel közlekedett és Batman-jelmezben játszott egy kisfiúval
Forrás: Instagram / T.Danny

 

