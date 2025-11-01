november 1., szombat

Eljárás indult

29 perce

Robbant a botrány: friss hírek TDanny drogügyéről

Címkék#T Danny#Manuel#Telegdy Dániel#drogbotrány

Telegdy Dániellel kapcsolatban szombaton robbant a hír, hogy rendőrségi ügybe keveredett. TDanny drogbotránya egy hosszú hónapok óta húzódó pletykasorozat végére tehet pontot. A témában a drogügyi kormánybiztos is megszólalt és a rajongók sem maradtak csendben.

Kemma.hu

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán erősítette meg a sajtóhíreket, hogy TDanny drogbotránya valós, tényleg meggyanúsította rendőrség a popsztárt. Kitért arra is, hogy T. Danny „az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni”. Mint írta, őszintén bízik benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően. A rajongók is elkezdtek megszólalni a témában. 

Kiderült, kivel töltötte a napjait Telegdy Dániel a szombaton robbant hír előtt. TDanny drogbotránya a rajongókat sem hagyta hidegen.
TDanny drogbotránya még a láthatáron sem volt, de már pletykálta az énekes orráról
Fotó: Flajsz P. / Forrás: 24 Óra

TDanny egy-két napja még zenésztársával, KKevinnel edzőtermezett. Ők több közös dalt is jegyeznek, mint például a Cartier vagy a Csirió. Mindez Telegdy Dániel instastoryjából derült ki, amelyben emellett egy maszkos kép is szerepel, mintegy egy nappal ezelőttről. A maszk korábban is előkerült már, mind az Instagramján, mind a koncerteken. A drogbotrány után újabb kommentek is megjelentek. Egyesek elítélően, mások pedig a már korábban is felmerült lelki dolgokat hozták fel, mondván, erre vezethető minden gond. Más már egyenesen azt kérdezte, melyik börtönbe kerül majd az énekes.

Manuel már TDanny drogbotránya előtt is megszólalt

Mint arról a Magyar Nemzet ír, T. Danny másik barátja, Manuel is figyelmeztette már cimboráját, hogy nem jó úton jár. Néhány hónapja ő azt üzente neki egy gyorsan törölt Instastory-ban, hogy „szeresd már magadat annyira, hogy nem ba…od el mindazt, amit eddig elértél. Legalább a szüleid miatt, tesó! Én továbbra is itt leszek, ha kell. Csak tényleg azt akarom, hogy ne b…zd el a hátralévő életed”.

Manuel akkor arról is írt, hogy szerinte ideiglenes börtönbüntetés hozna tisztulást, a rajongók azonban hangsúlyozták: T. Dannynek nem büntetésre, hanem pszichológusra, pszichiáterre és rehabilitációra lenne szüksége. 

A Blikk információi szerint TDanny barátnője is belekeveredett a kábítószer-birtoklási ügybe, őt is eljárás alá vonta a rendőrség. 

Miért visel maszkot TDanny?

A popsztár azt mondja, a boxedzések miatt torzult el az orra. A fellépéseken is főleg azután kezdte el viselni a maszkot, amikor hogy elterjedt a pletyka, hogy függőségei miatt deformálódott az orra, majd a koncertvideókból is egyre több készült az arcára fókuszálva. Nyáron, az esztergomi MCC Feszten még nem viselt maszkot, ahogy a szeptemberi, tatabányai Bányásznapon se

GALÉRIA: T.Danny is fellépett a tatabányai színpadra (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A popsztár 2024 decemberében a tatai diákotthon lakóit is meglátogatta:

 

 

 

 

 

