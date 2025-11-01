Lidl zsákbamacska őrület! Megindult a roham a titokzatos dobozokért

A Lidl zsákbamacska kampány egy brit kezdeményezésként indult, és pillanatok alatt a hálózat egyik legfelkapottabb vásárlási akciója lett. A Lidl online felületén most újra 1500 darab titokzatos dobozt kínálnak. A vásárlók csak annyit tudnak, hogy a dobozok garantáltan nagyobb értéket rejtenek, mint amennyiért megveszik őket, de a tartalom mindvégig meglepetés marad. A játékos koncepció 2024 augusztusában is hatalmas érdeklődést váltott ki, így sokan türelmetlenül várják az újabb hullámot.

A vásárlók hosszú sorokban álltak, hogy megszerezzék a Lidl zsákbamacska dobozokat

Lidl zsákbamacska őrület: percek alatt elfogyott minden doboz

A Lidl különleges akciója során 20 fontért lehet hozzájutni a meglepetéscsomagokhoz, amelyek értéke akár 100 fontot is elérheti. A vásárlók beszámolói szerint a dobozokban háztartási eszközök, konyhai kiegészítők, ruhaneműk és kisebb elektronikai termékek lapulnak.

Mik lapulhatnak a titokzatos dobozokban? Kávégép - több dobozba is rejtettek konyhai kisgépet, volt, aki egy teljesen új Dolce Gusto kávéfőzővel lett gazdagabb

Fejhallgató - többen is örülhettek egy drágább Bluetooth vagy zajszűrős fülhallgatónak

Ruházat - thermál felső, polár pulócsi, sportzokni és gyerekruhák is gyakoriak voltak a dobozokban

Konyhai eszközök - edények, sütőformák, apró kiegészítők, sőt, egyesek jégegeskávé készítőt is találtak

Barkács- és szerszámkészlet - némelyik csomagban elektromos tűzőgép vagy kisebb szerszám is helyet kapott

Úszószemüveg és strandfelszerelés - néhány dobozban nyári termékeket rejtett a Lidl, például gyerek úszószemüveget

USB- és töltőkábelek - gyakori apróság, de hasznos kiegészítő, ami szinte minden dobozban megtalálható

Kuponok értékes nyereményekre - néhány szerencsés vevő egy külön kupont talált

Apró meglepetések - kulcstartók, konyharuhák, LED-izzók és más hétköznapi, de praktikus tárgyak

A Mystery box kampány tavaly is egyértelműen sikeres volt, hiszen a dobozok pillanatok alatt elfogytak, az internetet pedig ellepték a kibontásról készült videók. A legtöbben nemcsak a termékek miatt örültek, hanem magának az élménynek is, amely újra visszahozta a gyerekkor izgalmát.