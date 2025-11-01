1 órája
Lidl zsákbamacska őrület! Megindult a roham a titokzatos dobozokért
A vásárlók tavaly is megőrültek érte, most pedig ismét visszatért a különleges meglepetéskampány. A Lidl zsákbamacska akcióban idén is titokzatos dobozokat kínálnak, amelyek nemcsak izgalmas meglepetéseket rejtenek, hanem egy jó ügyet is támogatnak.
A vásárlók hosszú sorokban álltak, hogy megszerezzék a Lidl zsákbamacska dobozokat
Forrás: PlayPennies/facebook
A Lidl zsákbamacska kampány egy brit kezdeményezésként indult, és pillanatok alatt a hálózat egyik legfelkapottabb vásárlási akciója lett. A Lidl online felületén most újra 1500 darab titokzatos dobozt kínálnak. A vásárlók csak annyit tudnak, hogy a dobozok garantáltan nagyobb értéket rejtenek, mint amennyiért megveszik őket, de a tartalom mindvégig meglepetés marad. A játékos koncepció 2024 augusztusában is hatalmas érdeklődést váltott ki, így sokan türelmetlenül várják az újabb hullámot.
Lidl zsákbamacska őrület: percek alatt elfogyott minden doboz
A Lidl különleges akciója során 20 fontért lehet hozzájutni a meglepetéscsomagokhoz, amelyek értéke akár 100 fontot is elérheti. A vásárlók beszámolói szerint a dobozokban háztartási eszközök, konyhai kiegészítők, ruhaneműk és kisebb elektronikai termékek lapulnak.
Mik lapulhatnak a titokzatos dobozokban?
- Kávégép - több dobozba is rejtettek konyhai kisgépet, volt, aki egy teljesen új Dolce Gusto kávéfőzővel lett gazdagabb
- Fejhallgató - többen is örülhettek egy drágább Bluetooth vagy zajszűrős fülhallgatónak
- Ruházat - thermál felső, polár pulócsi, sportzokni és gyerekruhák is gyakoriak voltak a dobozokban
- Konyhai eszközök - edények, sütőformák, apró kiegészítők, sőt, egyesek jégegeskávé készítőt is találtak
- Barkács- és szerszámkészlet - némelyik csomagban elektromos tűzőgép vagy kisebb szerszám is helyet kapott
- Úszószemüveg és strandfelszerelés - néhány dobozban nyári termékeket rejtett a Lidl, például gyerek úszószemüveget
- USB- és töltőkábelek - gyakori apróság, de hasznos kiegészítő, ami szinte minden dobozban megtalálható
- Kuponok értékes nyereményekre - néhány szerencsés vevő egy külön kupont talált
- Apró meglepetések - kulcstartók, konyharuhák, LED-izzók és más hétköznapi, de praktikus tárgyak
A Mystery box kampány tavaly is egyértelműen sikeres volt, hiszen a dobozok pillanatok alatt elfogytak, az internetet pedig ellepték a kibontásról készült videók. A legtöbben nemcsak a termékek miatt örültek, hanem magának az élménynek is, amely újra visszahozta a gyerekkor izgalmát.
A Lidl zsákbamacska akciója nem véletlenül arat ekkora sikert. A "mystery box jelenség" már évek óta trend az online világban: az emberek élményt és izgalmat keresnek, nem pusztán csak termékeket. Az üzletlánc most ezt a koncepciót emelte át a valós bolti térbe. A meglepetés érzése, a szerencse és a kíváncsiság együtt adják a kampány erejét.
Lidl zsákbamacska - szerencse vagy csalódás
A siker mellett természetesen megjelentek a kritikus hangok is. Akadtak vásárlók, akik szerint a dobozban lévő termékek nem érték el az ígért értéket, mások viszont hatalmas nyereményként élték meg a szerencséjüket. A Lidl hangsúlyozta, hogy a csomagok valóban magasabb összértéket képviselnek, és az akció célja a vásárlói élmény növelése volt. Egy biztos: a Lidl zsákbamacska kampány elérte a célját, hiszen mindenki beszél róla. Az sem utolsó szempont, hogy a kezdeményezés mögött egy jó ügy is áll: a Lidl a bevételt az NSPCC-nek ajánlotta fel, hogy rászoruló gyerekeket támogasson vele.