Vége lehet a Házasság első látásra álomházasságának? Zsolt szerint nincs kiút Beccával
A Házasság első látásra mai adása újabb drámai fordulatot hoz. Zsolt szerint a problémáik már nem orvosolhatók, így kérdéses, van-e még közös jövőjük Beccával.
Újabb megrázó fordulat várható a Házasság első látásra mai epizódjában. A nézők által sokáig álompárként figyelt Becca és Zsolt kapcsolata mostanra olyan mélypontra ért, hogy Zsolt szerint már nincs visszaút. A férfi egy rendhagyó csoportterápián osztja meg gondolatait, és úgy érzi, a problémáik megoldhatatlanok.
A Házasság első látásra álompárja a szakadék szélén
Ez a kijelentés Beccát is váratlanul éri, és könnyen lehet, hogy a házasságuk jövője múlik ezen az estén. A pár története korábban mesébe illően indult: a tatai Pikant Pajta udvarán tartott esküvőjük sokak szívét megérintette. Becca saját zenéjére vonult be, Zsolt pedig édesanyjának küldött hangüzenetet a nagy napon. A közösségi médiában rengetegen drukkoltak nekik.
Feszültségek a háttérben már korábban is megjelentek
Az elmúlt hetekben azonban egyre több feszültség jelent meg közöttük. Egy korábbi adásban, amikor a szakértők három őszinte kijelentést kértek tőlük, Becca még úgy gondolta, nincs okuk panaszra. A pszichológusok viszont akkor is jelezték: ha egy kapcsolatban nincsenek nyílt konfliktusok, az nem mindig jó jel – lehet, hogy a párok elhallgatják a valódi érzéseiket.
Robbanás előtt a Házasság első látásra álompárja? Becca és Zsolt nem kérnek a szakértők feladatából
Más pároknál is romokban a házasság
Nem csak náluk forr a levegő: Kármen és Dani kapcsolata is romokban. A közös vacsorán Kármen káromkodva hagyta ott az asztalt, és arról beszélt, hogy férje birtokolni akarja őt. Rita és Sanya házasságában szintén újabb mélypont jött: a nő betelt pohárról, a férfi válási szándékáról beszélt. A párosok közötti feszültség már korábban is többször robbanáshoz vezetett.