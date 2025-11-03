Vége lehet a Házasság első látásra álomházasságának? Zsolt szerint nincs kiút Beccával

Újabb megrázó fordulat várható a Házasság első látásra mai epizódjában. A nézők által sokáig álompárként figyelt Becca és Zsolt kapcsolata mostanra olyan mélypontra ért, hogy Zsolt szerint már nincs visszaút. A férfi egy rendhagyó csoportterápián osztja meg gondolatait, és úgy érzi, a problémáik megoldhatatlanok.

A Házasság első látásra álompárja, Becca és Zsolt kapcsolata mélypontra jutott a legújabb adásban

Forrás: TV2

A Házasság első látásra álompárja a szakadék szélén

Ez a kijelentés Beccát is váratlanul éri, és könnyen lehet, hogy a házasságuk jövője múlik ezen az estén. A pár története korábban mesébe illően indult: a tatai Pikant Pajta udvarán tartott esküvőjük sokak szívét megérintette. Becca saját zenéjére vonult be, Zsolt pedig édesanyjának küldött hangüzenetet a nagy napon. A közösségi médiában rengetegen drukkoltak nekik.

Feszültségek a háttérben már korábban is megjelentek

Az elmúlt hetekben azonban egyre több feszültség jelent meg közöttük. Egy korábbi adásban, amikor a szakértők három őszinte kijelentést kértek tőlük, Becca még úgy gondolta, nincs okuk panaszra. A pszichológusok viszont akkor is jelezték: ha egy kapcsolatban nincsenek nyílt konfliktusok, az nem mindig jó jel – lehet, hogy a párok elhallgatják a valódi érzéseiket.