2 órája
A boldogsághoz ilyen kicsi is elég: Buzsik Borka bepillantást engedett a kismamaélet nyugalmába
Egy csésze matcha latte, egy csendes terasz és a babakocsi mellől érkező napsütés – ennyi is elég a boldogsághoz. Buzsik Borka Instagram-oldalán most egy meghitt pillanatot mutatott meg, amelyben a kismamaélet nyugalma és harmóniája kapta a főszerepet.
A kávéillat, a napsütés és egy csendes pillanat a babakocsival – Buzsik Borka Instagram-oldalán most az anyaság legbékésebb oldalát mutatta meg. A sztárfocista felesége egy hangulatos teraszon ül, előtte egy matcha lattéval, mellette pedig a hófehér babakocsiban pihen a kislánya. A fotóból árad a nyugalom és a harmónia, a rajongók pedig imádják, hogy a fiatal édesanya ilyen természetes módon enged bepillantást a mindennapjaikba.
Buzsik Borka Instagram-posztja az őszi nyugalomról
Az Instagram storyban látható képen nem a luxus vagy a hírnév a lényeg, hanem a hétköznapok apró örömei. A finom kávé, a napsütötte terasz és a babakocsi mellől készült felvétel tökéletesen megfogalmazza, milyen az, amikor egy világhírű futballista felesége is egyszerűen csak anya és nő.
A mostani pillanatot követően sokan felidézték, hogy Borka nemrég a halloweeni hangulatot is megmutatta: az ünnepre a kislányát egy tündéri sütőtök-jelmezbe öltöztette.
Tündéri halloweeni pillanat is megolvadt a szívekben
Ahogy arról a veol.hu is beszámolt, a Szoboszlai Dominik felesége által posztolt halloweeni fotó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. Szoboszlai Dominik kislánya kis sütőtökként jelent meg, és a rajongók nem győzték dicsérni a család szeretetteljes pillanatait. Ez a legfrissebb történet pedig már a hétköznapi nyugalmat mutatja: napsütés, béke és egy kis zöld matcha – minden, amire egy fiatal édesanyának szüksége lehet.
Elképesztő, mennyibe került Szoboszlai Dominik kislányának babakocsija
Szoboszlaiék élete tele van örömmel
Mint ismeretes, a magyar válogatott csapatkapitánya és felesége gyerekkoruk óta ismerik egymást. Szoboszlai Dominik tavaly októberben kérte meg párja kezét a Gresham-palotában, és idén nyáron megszületett első közös gyermekük. Azóta többször is láthattuk őket családi pillanatokban: a Liverpool-meccsek után, közös sétákon vagy éppen egy kávézó teraszán, mint most.
Ettől mindenki elolvad: Szoboszlai Dominik családi képet posztolt
Meghitt kismamaélet Liverpoolban
Buzsik Borka korábban is elárulta, mennyire élvezi az anyaság minden percét, és hogy próbálja megőrizni a család intimitását a nyilvánosság mellett. Bár a babáról csak részleteiben osztanak meg fotókat, a követők így is érezhetik a szeretet és béke hangulatát.
A legújabb posztja nemcsak arról szól, hogy „milyen az élet Szoboszlai Dominik feleségeként”, hanem arról is, hogy a mindennapok apró örömeiben találja meg az igazi boldogságot.