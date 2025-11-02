A boldogsághoz ilyen kicsi is elég: Buzsik Borka bepillantást engedett a kismamaélet nyugalmába

A kávéillat, a napsütés és egy csendes pillanat a babakocsival – Buzsik Borka Instagram-oldalán most az anyaság legbékésebb oldalát mutatta meg. A sztárfocista felesége egy hangulatos teraszon ül, előtte egy matcha lattéval, mellette pedig a hófehér babakocsiban pihen a kislánya. A fotóból árad a nyugalom és a harmónia, a rajongók pedig imádják, hogy a fiatal édesanya ilyen természetes módon enged bepillantást a mindennapjaikba.

Az utóbbi időben Buzsik Borka Instagram-oldalán egyre több meghitt családi pillanatot láthatnak a rajongók

Forrás: Instagram

Buzsik Borka Instagram-posztja az őszi nyugalomról

Az Instagram storyban látható képen nem a luxus vagy a hírnév a lényeg, hanem a hétköznapok apró örömei. A finom kávé, a napsütötte terasz és a babakocsi mellől készült felvétel tökéletesen megfogalmazza, milyen az, amikor egy világhírű futballista felesége is egyszerűen csak anya és nő.

A mostani pillanatot követően sokan felidézték, hogy Borka nemrég a halloweeni hangulatot is megmutatta: az ünnepre a kislányát egy tündéri sütőtök-jelmezbe öltöztette.

Tündéri halloweeni pillanat is megolvadt a szívekben

Ahogy arról a veol.hu is beszámolt, a Szoboszlai Dominik felesége által posztolt halloweeni fotó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. Szoboszlai Dominik kislánya kis sütőtökként jelent meg, és a rajongók nem győzték dicsérni a család szeretetteljes pillanatait. Ez a legfrissebb történet pedig már a hétköznapi nyugalmat mutatja: napsütés, béke és egy kis zöld matcha – minden, amire egy fiatal édesanyának szüksége lehet.