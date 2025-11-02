november 2., vasárnap

Bulvár

42 perce

A boldogsághoz ilyen kicsi is elég: Buzsik Borka bepillantást engedett a kismamaélet nyugalmába

Egy csésze matcha latte, egy csendes terasz és a babakocsi mellől érkező napsütés – ennyi is elég a boldogsághoz. Buzsik Borka Instagram-oldalán most egy meghitt pillanatot mutatott meg, amelyben a kismamaélet nyugalma és harmóniája kapta a főszerepet.

Kemma.hu

A kávéillat, a napsütés és egy csendes pillanat a babakocsival – Buzsik Borka Instagram-oldalán most az anyaság legbékésebb oldalát mutatta meg. A sztárfocista felesége egy hangulatos teraszon ül, előtte egy matcha lattéval, mellette pedig a hófehér babakocsiban pihen a kislánya. A fotóból árad a nyugalom és a harmónia, a rajongók pedig imádják, hogy a fiatal édesanya ilyen természetes módon enged bepillantást a mindennapjaikba.

Az utóbbi időben Buzsik Borka Instagram-oldalán egyre több meghitt családi pillanatot láthatnak a rajongók
Forrás:  Instagram

Buzsik Borka Instagram-posztja az őszi nyugalomról

Az Instagram storyban látható képen nem a luxus vagy a hírnév a lényeg, hanem a hétköznapok apró örömei. A finom kávé, a napsütötte terasz és a babakocsi mellől készült felvétel tökéletesen megfogalmazza, milyen az, amikor egy világhírű futballista felesége is egyszerűen csak anya és nő.
A mostani pillanatot követően sokan felidézték, hogy Borka nemrég a halloweeni hangulatot is megmutatta: az ünnepre a kislányát egy tündéri sütőtök-jelmezbe öltöztette.

Tündéri halloweeni pillanat is megolvadt a szívekben

Ahogy arról a veol.hu is beszámolt, a Szoboszlai Dominik felesége által posztolt halloweeni fotó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát. Szoboszlai Dominik kislánya kis sütőtökként jelent meg, és a rajongók nem győzték dicsérni a család szeretetteljes pillanatait. Ez a legfrissebb történet pedig már a hétköznapi nyugalmat mutatja: napsütés, béke és egy kis zöld matcha – minden, amire egy fiatal édesanyának szüksége lehet.

A kávézó teraszán készült fotón, amit Buzsik Borka Instagram-oldalán osztott meg, a fiatal anyuka egy nyugodt pillanatot mutatott meg kislányával
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Szoboszlaiék élete tele van örömmel

Mint ismeretes, a magyar válogatott csapatkapitánya és felesége gyerekkoruk óta ismerik egymást. Szoboszlai Dominik tavaly októberben kérte meg párja kezét a Gresham-palotában, és idén nyáron megszületett első közös gyermekük. Azóta többször is láthattuk őket családi pillanatokban: a Liverpool-meccsek után, közös sétákon vagy éppen egy kávézó teraszán, mint most.

Meghitt kismamaélet Liverpoolban

Buzsik Borka korábban is elárulta, mennyire élvezi az anyaság minden percét, és hogy próbálja megőrizni a család intimitását a nyilvánosság mellett. Bár a babáról csak részleteiben osztanak meg fotókat, a követők így is érezhetik a szeretet és béke hangulatát.
A legújabb posztja nemcsak arról szól, hogy „milyen az élet Szoboszlai Dominik feleségeként”, hanem arról is, hogy a mindennapok apró örömeiben találja meg az igazi boldogságot.

 

