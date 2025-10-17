24 perce
Tomán Szabina: így lettem Tatabányáról az egyik legsikeresebb női vállalkozó
Szemléletformáló gondolatokat osztott meg egy podcastban az ismert üzletasszony. Tomán Szabina szerint a sikerhez nemcsak kitartás, hanem közös felelősségvállalás is kell.
Régóta nemcsak üzleti sikereivel, hanem őszinte megnyilvánulásaival is példát mutat a nőknek Tomán Szabina. A tatabányai származású üzletasszony legutóbbi podcast-szereplésében újra megerősítette, hogy a célok eléréséhez nem csupán akarat, hanem közösségi összefogás és egymás támogatása is kell.
A teljes élet több, mint karrier
Korábban is hangsúlyozta: számára a siker nem kizárólag a karrierépítésről szól. Az Instagram-oldalán rendszeresen beszél arról, hogyan lehet nőként teljes, harmonikus életet élni – a család, az önismeret, az egészség és az üzleti célok összehangolásával. „Teljes, kerek életre vágyunk mindannyian, és én ezt szeretném megmutatni – legyen szó az általam fejlesztett termékekről, a mindennapjaimról, vagy arról, amit a közösségi médiában, interjúkban osztok meg”– írta korábban.
Így élhet egy nő teljesebb életet Tomán Szabina receptje szerint
A közösségi ügyek mellé is odaáll Tomán Szabina
Szabina 2024-ben az Országos Vérellátó Szolgálat sportolói kampányának nagykövete lett. Az erről szóló posztjában így fogalmazott: „A közösség iránti elkötelezettség mindig is fontos szerepet játszott az életemben, éppen ezért állok ki teljes szívvel e jelentős kezdeményezés mellett, és örömmel tölt el, hogy rendszeres véradóként támogathatom ezt a nemes ügyet.”
A háttérben egy erős női példa áll
Az nlc.hu Egyenlítő Podcast-ben elmondta, milyen mondat volt az, ami egész életén át elkísérte: „Csak annyi útravalót adott, hogy édes lányom mindig használd a paraszti eszedet. Tehát, hogy bármilyen döntés van, paraszti ész, és utána pedig bármi lehet.” A modellkarriert követően gyermeket vállalt, és a szülés utáni harminc kilós súlygyarapodását tudatos életmódváltással fordította előnyére. Így született meg a Toman Diet, amely azóta több ezer ember életét változtatta meg.