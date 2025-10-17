Tomán Szabina: így lettem Tatabányáról az egyik legsikeresebb női vállalkozó

Régóta nemcsak üzleti sikereivel, hanem őszinte megnyilvánulásaival is példát mutat a nőknek Tomán Szabina. A tatabányai származású üzletasszony legutóbbi podcast-szereplésében újra megerősítette, hogy a célok eléréséhez nem csupán akarat, hanem közösségi összefogás és egymás támogatása is kell.

Tomán Szabina saját példáján keresztül inspirálja a nőket arra, hogy merjenek nagyot álmodni

Forrás: Tomán Szabina/Instagram

A teljes élet több, mint karrier

Korábban is hangsúlyozta: számára a siker nem kizárólag a karrierépítésről szól. Az Instagram-oldalán rendszeresen beszél arról, hogyan lehet nőként teljes, harmonikus életet élni – a család, az önismeret, az egészség és az üzleti célok összehangolásával. „Teljes, kerek életre vágyunk mindannyian, és én ezt szeretném megmutatni – legyen szó az általam fejlesztett termékekről, a mindennapjaimról, vagy arról, amit a közösségi médiában, interjúkban osztok meg”– írta korábban.