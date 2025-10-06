Elhunyt a legendás Tina Turner fia

„Mély fájdalommal tudatjuk unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát” – jelentette be az elhunytról a hírt Tina Turner unokahúga, Jacqueline Bullock a New York Post-nak adott nyilatkozatában. Hozzátette azt is, hogy Junior több volt számára, mint unokatestvér, mivel ugyanabban a háztartásban nőttek fel, testvérként tekint rá.

Tina Turner férje, Ike Turner (balra) és fia, Ike Turner Jr. (jobbra), még a 2007-es Grammy-gálán

Fotó: Bob Riha Jr. / Forrás: Getty Images

Grammy-díjat is nyert Tina Turner fia

A New York Post cikke szerint zenei tehetsége korán megmutatkozott: a dobok után a billentyűkben találta meg igazi hangját, és később Grammy-díjat is nyert a legjobb tradicionális blues albumért.

Nehéz szavakba önteni a fájdalmunkat. Ike Jr. több volt számomra, mint unokatestvér – együtt nőttünk fel. Zseniális zenész volt, aki minden hangszert képes volt megszólaltatni

– olvasható a közleményben, amelyből az is kiderült, hogy Ike Jr. halálát veseelégtelenség okozta, és kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.

Az Origo cikke szerint a Turner-család története nem csak dicsőségről szól. Ike Jr. többször beszélt arról, hogy gyerekként bántalmazta az apja, Ike Sr., aki egyszer nikkelbevonatú pisztollyal ütötte meg, amikor Tina oldalára állt a válásuk idején.

Tina Turnerrel sem volt felhőtlen a kapcsolata: a férfi 2018-ban azt nyilatkozta, több mint 10 éve nem beszéltek egymással. „Anyám új életet kezdett Európában, és nem akart többé a múlttal foglalkozni” – mondta akkor.