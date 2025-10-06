1 órája
Elhunyt a legendás Tina Turner fia
Gyászol a zenei világ. 67 éves korában ugyanis életét vesztette Tina Turner fia, Ike Turner Jr., akivel a hírek szerint veseelégtelenség végzett.
„Mély fájdalommal tudatjuk unokatestvérem, Ike Turner Jr. halálát” – jelentette be az elhunytról a hírt Tina Turner unokahúga, Jacqueline Bullock a New York Post-nak adott nyilatkozatában. Hozzátette azt is, hogy Junior több volt számára, mint unokatestvér, mivel ugyanabban a háztartásban nőttek fel, testvérként tekint rá.
Grammy-díjat is nyert Tina Turner fia
A New York Post cikke szerint zenei tehetsége korán megmutatkozott: a dobok után a billentyűkben találta meg igazi hangját, és később Grammy-díjat is nyert a legjobb tradicionális blues albumért.
Nehéz szavakba önteni a fájdalmunkat. Ike Jr. több volt számomra, mint unokatestvér – együtt nőttünk fel. Zseniális zenész volt, aki minden hangszert képes volt megszólaltatni
– olvasható a közleményben, amelyből az is kiderült, hogy Ike Jr. halálát veseelégtelenség okozta, és kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.
Az Origo cikke szerint a Turner-család története nem csak dicsőségről szól. Ike Jr. többször beszélt arról, hogy gyerekként bántalmazta az apja, Ike Sr., aki egyszer nikkelbevonatú pisztollyal ütötte meg, amikor Tina oldalára állt a válásuk idején.
Tina Turnerrel sem volt felhőtlen a kapcsolata: a férfi 2018-ban azt nyilatkozta, több mint 10 éve nem beszéltek egymással. „Anyám új életet kezdett Európában, és nem akart többé a múlttal foglalkozni” – mondta akkor.
Ike Jr. halála újabb szomorú fejezet a család történetében:
- Féltestvére, Ronnie Turner 2022-ben hunyt el vastagbélrákban.
- Édesapja, Ike Turner Sr. 2007-ben halt meg kábítószer-túladagolásban.
- Tina Turner 2023 májusában távozott az élők sorából, 83 évesen.