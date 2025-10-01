október 1., szerda

1 órája

A Sztárbox történelmi pillanata: Pápai Joci sokkolta a közönséget bejelentésével

A legutóbbi adásban Pápai Joci győztesként emelhette volna magasba a kezét, ám váratlan bejelentésével mindenkit megdöbbentett. A Sztárbox ringjében a tatai énekes úgy döntött, átadja a győzelmet Kocsis Dénesnek, akivel elképesztően kemény meccset vívott.

Sabjanics-Somlai Petra

A Sztárbox eddig sem fukarkodott a drámával, de ekkora fordulatra senki sem számított. A közönség tombolva ünnepelte Pápai Jocit, amikor megosztott pontozással őt hirdették ki nyertesnek. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig: az énekes megragadta a mikrofont, és kijelentette, nem folytatja a versenyt, helyét inkább ellenfelének adja át.

Sztárbox Pápai Joci átadta a győzelmet
Sztárbox - bár őt hirdették nyertesnek, Pápai Joci átadta a győzelmet.
Felejthetetlen bevonulás a Sztárboxban

Már a kezdés is különleges volt: Pápai Joci a Parno Graszt zenéjére érkezett a ringbe, ami pillanatok alatt fesztiválhangulatot teremtett az arénában. A közönség állva tapsolt, mintha egy nagykoncerten lettek volna, az este így már az első pillanattól felejthetetlennek ígérkezett. A stílusos bevonulás: 

Vér, verejték és dráma a ringben

A mérkőzés igazi thriller volt: az első menetben Kocsis Dénes válla kiugrott, amit a helyszínen vissza kellett rakni, ő azonban minden fájdalom ellenére folytatta a küzdelmet. A három menetes összecsapás végül Pápai Joci győzelmével zárult, legalábbis a bírók szerint. A tatai sztár ünneplés helyett azonban egy olyan döntést hozott, amire még sosem volt példa a Sztárbox történetében.

„Dénes, én ezt átadom neked!” - Joci ledöbbentette a közönséget

Amikor kihirdették az eredményt, Joci nem a diadaltól csillogó szemekkel ünnepelt. A mikrofont magához ragadva kijelentette: úgy érzi, nem lenne tisztességes, ha ő jutna tovább. 

"Az igazságérzetem nem engedi"

 - magyarázta, majd mindenkit sokkolva átadta a győzelmet Kocsis Dénesnek. A nézőtéren percekig állt a döbbenet, majd kitört a tapsvihar.

Mi állhat a háttérben?

A döntés hátterében több ok is húzódhat. Joci elárulta, hogy néhány hete ismét elkapta a koronavírust, hosszú ideig betegeskedett, és még most is gyengének érzi a tüdejét. Úgy gondolta, nem lenne tisztességes, ha ilyen állapotban ő folytatná. Ráadásul Kocsis sérülten is végigküzdötte a mérkőzést, ezért Joci szerint inkább neki jár a továbbjutás.

A közönség reakciója: felháborodás és tisztelet

A közösségi oldalakat azonnal elárasztották a vélemények. Voltak, akik dühösen írták: „Ha egyszer nyert, miért adta fel?”, mások azonban hősként ünnepelték a döntését. Egy biztos: Pápai Joci lépése kettészakította a közvéleményt, de mindenki egyetértett abban, hogy a műsor történetének egyik legemlékezetesebb pillanatát láthatták. Azóta a támogató kommentek vették át az uralmat, a tatai énekes emberi nagyságát, önzetlenségét dícsérik, már-már a Sztárbox egyetlen igazi boxolójának tartják. 

 

 

