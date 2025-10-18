54 perce
Nem áll meg: Szoboszlai már Dzsudzsák nyomában lohol
Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi a Portugália–Magyarország mérkőzés hosszabbításában. Szoboszlai Dominik a 91. percben szerzett góljával nemcsak pontot mentett, hanem újabb nevet írt ki a magyar futball halhatatlanjai közé.
A portugáliai mérkőzés hosszabbításában újra megcsillant Szoboszlai Dominik klasszisa: a magyar válogatott csapatkapitánya a 91. percben szerzett góljával pontot mentett, és egyben újabb fontos mérföldkőhöz ért karrierjében. A válogatott mezében elért 17. találatával már a harminc legeredményesebb magyar játékos között tartják számon.
Szoboszlai Dominik az utolsó percek mestere
A Liverpool játékosa ismét bebizonyította, hogy a legfontosabb pillanatokban képes dönteni. Nem először szállítja a slusszpoént: 2020-ban Izland ellen az Eb-pótselejtező hajrájában lőtte a győztes gólt, tavaly pedig Németország ellen a 99. percben egyenlített. A lisszaboni találata volt a harmadik ilyen emlékezetes, 90 perc utáni gólja, és ezek közül mindegyik döntőnek bizonyult.
Közel a következő legendához
Szoboszlai Dominik már olyan neveket előzött meg a válogatott góllövőlistáján, mint Törőcsik András, Détári Lajos vagy Illés Béla – írta a ripost.hu oldala. A következő célpont Szusza Ferenc lehet, aki 18 válogatott találatig jutott. A jelenlegi mezőnyben csupán Dzsudzsák Balázs áll előtte 21 góllal, ami reálisan elérhető célnak tűnik a formában lévő középpályás számára.
A portugál meccs visszhangja
A nemzetközi sajtó és a szurkolók is lelkesen ünnepelték Szoboszlait. Klubja, a Liverpool hivatalos csatornáján érzelmes poszttal emlékezett meg játékosáról, a kommentelők között pedig volt, aki „Csillagfiúnak” nevezte, más pedig úgy fogalmazott: „csak a szokásos”. Természetesen akadt kritikus is, aki szerint jobb lett volna, ha inkább pihen – ám az ilyen véleményeket ezúttal gyorsan elnyomták a dicséretek. Egy biztos: Szoboszlai Dominik teljesítményét most már nemcsak itthon, de nemzetközi szinten is a legmagasabb polcon kezelik.
