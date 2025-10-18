Nem áll meg: Szoboszlai már Dzsudzsák nyomában lohol

A portugáliai mérkőzés hosszabbításában újra megcsillant Szoboszlai Dominik klasszisa: a magyar válogatott csapatkapitánya a 91. percben szerzett góljával pontot mentett, és egyben újabb fontos mérföldkőhöz ért karrierjében. A válogatott mezében elért 17. találatával már a harminc legeredményesebb magyar játékos között tartják számon.

Szoboszlai Dominik újabb válogatott góljával történelmi listán lépett előre

Fotó: Juhász Sára / Forrás: Sportal.hu

Szoboszlai Dominik az utolsó percek mestere

A Liverpool játékosa ismét bebizonyította, hogy a legfontosabb pillanatokban képes dönteni. Nem először szállítja a slusszpoént: 2020-ban Izland ellen az Eb-pótselejtező hajrájában lőtte a győztes gólt, tavaly pedig Németország ellen a 99. percben egyenlített. A lisszaboni találata volt a harmadik ilyen emlékezetes, 90 perc utáni gólja, és ezek közül mindegyik döntőnek bizonyult.