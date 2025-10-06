Balhé a Liverpoolnál: a csapatkapitány nyilatkozata után mindenki találgat

A Chelsea elleni újabb vereség után a Liverpool már harmadik alkalommal maradt pont nélkül zsinórban, amihez hasonlóra évek óta nem volt példa. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a mérkőzés után elgondolkodtatóan fogalmazott: szerinte nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nehézségekkel kell szembenézniük. A szurkolók és elemzők azóta is találgatják, vajon milyen problémákra utalhatott a védő — és hogy Szoboszlai Dominik és társai mennyire érzik meg ennek hatását a mindennapokban.



Liverpool-Milan: Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik így ünnepelt a magyar válogatott középpályás csodagólja után

Fotó: Eurasia Sport Images

Szoboszlai Dominik csapatánál mélyebb gondok is lehetnek

Van Dijk szavai után sokan úgy vélik, nemcsak a tragikus események és a sorozatos vereségek, hanem belső feszültségek is nehezítik a Liverpool helyzetét. A Bors cikke szerint a csapaton belül állítólag nem teljes az összhang az új edző, Arne Slot taktikája körül, és a tapasztalt játékosok egy része sem elégedett a biztonsági futballal. A holland védő szavai, miszerint „nemcsak a pályán vannak gondok”, újabb találgatásokra adtak okot — és lehet, hogy Szoboszlai Dominik csapatában most nemcsak a formát, hanem az egységet is újra kell építeni.

Lázadnak Szoboszlai miatt a csapattársai, Arne Slot tisztázta a helyzetet. A Liverpool menedzserének sajtótájékoztatóján szóba került a jobbhátvéd poszt körüli helyzet. A fő kérdés az volt, miért élvez továbbra is kiemelt bizalmat Szoboszlai Dominik. Az idény elején még kényszermegoldásként került a védelem jobb szélére a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik, ám teljesítménye olyannyira meggyőzte az edzői stábot, hogy továbbra is ő kap lehetőséget a poszton. A játékpercekért versengő Conor Bradley és Jeremie Frimpong így egyelőre a kispadról figyelhetik a csapatkapitány szereplését, ami újabb vitákat indított el a klub körül.