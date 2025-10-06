október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szoboszlai Dominik

2 órája

Balhé a Liverpoolnál: a csapatkapitány nyilatkozata után mindenki találgat

Címkék#Chelsea#Van Dijk#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Sorozatban három vereség után forr a levegő a Liverpool ház a táján. Szoboszlai Dominik csapatánál a kapitány, Virgil Dijk nyilatkozata újabb hullámokat vetett, és sokan találgatják, mire is célzott pontosan.

Kemma.hu

A Chelsea elleni újabb vereség után a Liverpool már harmadik alkalommal maradt pont nélkül zsinórban, amihez hasonlóra évek óta nem volt példa. A csapatkapitány, Virgil van Dijk a mérkőzés után elgondolkodtatóan fogalmazott: szerinte nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nehézségekkel kell szembenézniük. A szurkolók és elemzők azóta is találgatják, vajon milyen problémákra utalhatott a védő — és hogy Szoboszlai Dominik és társai mennyire érzik meg ennek hatását a mindennapokban.

Szoboszlai Dominik elvitte a showt a hongkongi minitúrán. A Liverpool-Milan felkészülési mérkőzés az olaszok 4–2-es sikerével zárult.
Liverpool-Milan: Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik így ünnepelt a magyar válogatott középpályás csodagólja után
Fotó: Eurasia Sport Images

Szoboszlai Dominik csapatánál mélyebb gondok is lehetnek

Van Dijk szavai után sokan úgy vélik, nemcsak a tragikus események és a sorozatos vereségek, hanem belső feszültségek is nehezítik a Liverpool helyzetét. A Bors cikke szerint a csapaton belül állítólag nem teljes az összhang az új edző, Arne Slot taktikája körül, és a tapasztalt játékosok egy része sem elégedett a biztonsági futballal. A holland védő szavai, miszerint „nemcsak a pályán vannak gondok”, újabb találgatásokra adtak okot — és lehet, hogy Szoboszlai Dominik csapatában most nemcsak a formát, hanem az egységet is újra kell építeni.

Lázadnak Szoboszlai miatt a csapattársai, Arne Slot tisztázta a helyzetet. A Liverpool menedzserének sajtótájékoztatóján szóba került a jobbhátvéd poszt körüli helyzet. A fő kérdés az volt, miért élvez továbbra is kiemelt bizalmat Szoboszlai Dominik. Az idény elején még kényszermegoldásként került a védelem jobb szélére a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik, ám teljesítménye olyannyira meggyőzte az edzői stábot, hogy továbbra is ő kap lehetőséget a poszton. A játékpercekért versengő Conor Bradley és Jeremie Frimpong így egyelőre a kispadról figyelhetik a csapatkapitány szereplését, ami újabb vitákat indított el a klub körül.

A Selhurst Parkban minden volt, ami egy Premier League-klasszikushoz kell: korai gól, dráma a lelátón és feszült hajrá. A Crystal Palace és a Liverpool összecsapása nemcsak az eredmény miatt marad emlékezetes, hanem Szoboszlai Dominik nyilatkozata révén is. A Crystal Palace a 97. percben taszította a mélybe a Liverpool FC-t a Selhurst Parkban. A 2–1-es vereség után Szoboszlai Dominik sem rejtette véka alá a csalódottságát. A magyar sztár szerint a csapat játéka messze volt attól, amit elvárnak egy bajnokesélyestől.



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu