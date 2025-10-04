Lázadnak Szoboszlai miatt a csapattársai, Arne Slot tisztázta a helyzetet

Az idény elején még kényszermegoldásként került a védelem jobb szélére a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik, ám teljesítménye olyannyira meggyőzte az edzői stábot, hogy továbbra is ő kap lehetőséget a poszton. A játékpercekért versengő Conor Bradley és Jeremie Frimpong így egyelőre a kispadról figyelhetik a csapatkapitány szereplését, ami újabb vitákat indított el a klub körül.

Szoboszlai Dominik a Four Seasons Hotel Budapest reklámjában

Forrás: szoboszlaidominik/Instagram

Szoboszlai Dominik továbbra is előnyben

Arne Slot a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Bradley sérülés miatt csak mostanra épült fel, Frimpong pedig még keresi formáját, miközben Szoboszlai fegyelmezett, stabil teljesítményt nyújtott a távollétükben. A holland tréner szerint a magyar futballista nemcsak megbízható védekezést mutat, hanem támadásban is kellően megfontoltan kapcsolódik be, ezért maradhat még egy ideig a védősorban – áll a metropol.hu cikkében.

Újabb kudarc a Bajnokok Ligája 2. fordulójában, és egyre nagyobb feszültség Liverpool háza táján. A tavalyi bajnokcsapat idén keresi önmagát, a drukkerek és a szakértők pedig egyre keményebben kritizálják Arne Slot vezetőedzőt és játékosait. A Liverpool FC először a Premier League 6. fordulójában szenvedett vereséget az utolsó percekben, a Crystal Palace vendégeként. Három nappal később pedig jött az újabb pofon. Az UEFA-bajnokok ligája alapszakaszának 2. mérkőzésnapján a Galatasaray egy büntetőnek hála diadalmaskodott a „Pool” ellen. A mindent eldöntő tizenegyest Szoboszlai Dominik szabálytalansága után fújták be, Arne Slot viszont nem hibáztatta a magyar válogatott középpályást.

Sokk a Premier League 6. fordulójában: a Crystal Palace a 97. percben taszította a mélybe a Liverpool FC-t a Selhurst Parkban. A 2–1-es vereség után Szoboszlai Dominik sem rejtette véka alá a csalódottságát. A magyar sztár szerint a csapat játéka messze volt attól, amit elvárnak egy bajnokesélyestől. A sztárfutballista nyíltan beszélt a londoni kudarcról, elmondta, mi hiányzott.

Szoboszlai Dominik ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítménye miatt. A Premier League címvédőjeként a Liverpool nemrég mutatta be 2025/26-os keretét egy hivatalos csapatfotón.



