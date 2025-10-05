Tatabányai és tatai iskolások a Kapu Tibor és Bagossy-klipben, a tatai énekes pedig felháborította a közönséget

Heti celebfigyelőnkben ezúttal Piliscsév pacsirtája Varga Irén, az oroszlányi bombázó Kocsis Alexandra, a népszerű magyar tiktokker Halmi Bajnok, Pápai Joci, a gyönyörű menyasszony Szabó Kitti, a Jóban Rosszban sztárja Sallai Nóra, a magyar sztárfocista Szoboszlai Dominik és Kapu Tibor került be – íme, az eheti celebmustra.

Szoboszlai Dominik a Four Seasons Hotel Budapest reklámjában

Forrás: szoboszlaidominik/Instagram

Megint mindenki Szoboszlai Dominikról beszél

Már régóta nem hallottunk Varga Irén felől, de most TikTok-videóban jelentkezett be

Mindig valami újjal lepi meg követőit a piliscsévi TikTok-influenszer. Varga Irén ismét felbukkant, ráadásul most extrább külsőt villantott, mint valaha.