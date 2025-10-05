1 órája
Tatabányai és tatai iskolások a Kapu Tibor és Bagossy-klipben, a tatai énekes pedig felháborította a közönséget
A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a Komárom-Esztergom vármegyei celebek elmúlt napjai. Varga Iréntől kezdve, Szoboszlai Dominikig mindenki itt van.
Heti celebfigyelőnkben ezúttal Piliscsév pacsirtája Varga Irén, az oroszlányi bombázó Kocsis Alexandra, a népszerű magyar tiktokker Halmi Bajnok, Pápai Joci, a gyönyörű menyasszony Szabó Kitti, a Jóban Rosszban sztárja Sallai Nóra, a magyar sztárfocista Szoboszlai Dominik és Kapu Tibor került be – íme, az eheti celebmustra.
Megint mindenki Szoboszlai Dominikról beszél
Már régóta nem hallottunk Varga Irén felől, de most TikTok-videóban jelentkezett be
Mindig valami újjal lepi meg követőit a piliscsévi TikTok-influenszer. Varga Irén ismét felbukkant, ráadásul most extrább külsőt villantott, mint valaha.
A Sztárbox mérkőzés során, a fitneszmodell a végsőkig küzdött
Kocsis Alexandra a Sztárbox meccsén bebizonyította, hogy nemcsak a kifutón, hanem a szorítóban is megállja a helyét. Hónapokon át készült, diétáját is felrúgta, és még nyolc kilót is felszedett azért, hogy a megfelelő súlycsoportban léphessen a ringbe.
Kifutóról a szorítóba: új arcát mutatta meg az oroszlányi bombázó
Még 2021-ben szenvedett súlyos motorbalesetet a magyar TikTokker
Halmi Bajnok orvostól orvosig jár, több műtéten is túl van már, de még mindig lehet, hogy amputálni kell a lábát. Biatorbágyon egy körforgalomból jött ki éppen motorjával, és ért egy kereszteződéshez, amikor hirtelen a semmiből, jobbról kikanyarodva egy terepjáró elütötte.
Videó: húszmilliós műtétsorozat után is az amputáció elől menekül a népszerű tiktokker, Halmi Bajnok
Váratlan bejelentésével mindenkit megdöbbentett a Sztárbox ringjében a tatai énekes
A közönség tombolva ünnepelte Pápai Jocit, amikor megosztott pontozással őt hirdették ki nyertesnek. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig, az énekes megragadta a mikrofont, és kijelentette, nem folytatja a versenyt.
A színésznő megmutatta élete legfontosabb ruháját
Szabó Kitti esküvői ruhája gyerekkori álmok beteljesülése volt: már kislányként elhatározta, hogy Tatabányán, a szomszédságukban felnövő Sármán Nórával tervezteti meg nagy napjára a ruháját.
Sallai Nóra semmire sem emlékszik a szörnyű napból
Minden nap emlékszik az elhunyt kisfiára és még mindig nem tudni, mikor épülhet fel teljesen. Sallai Nóra most megszólalt a tragédiáról.
Szoboszlai Dominik továbbra is előnyben
A Liverpool menedzserének sajtótájékoztatóján szóba került a Szoboszlai Dominik és jobbhátvéd poszt körüli helyzet.
Nem mindennapi élményben volt részük a Komárom-Esztergomi iskolásoknak
Elképesztő videó került fel a YouTube-ra. A Bagossy Brothers Company legújabb, Visszajövök című videója most szó szerint az űrből is szól, hiszen nem más gitározik benne, mint Kapu Tibor, a Nemzetközi Űrállomásról. A háttérben gyerekkórusok is felcsendülnek, köztük Komárom-Esztergom vármegyei iskolák énekesei.
