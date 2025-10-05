október 5., vasárnap

Celebmustra

1 órája

Tatabányai és tatai iskolások a Kapu Tibor és Bagossy-klipben, a tatai énekes pedig felháborította a közönséget

Címkék#varga irén#Kapu Tibor#Szoboszlai Dominik

A hét utolsó napján ezúttal is körbenéztünk, miről szóltak a Komárom-Esztergom vármegyei celebek elmúlt napjai. Varga Iréntől kezdve, Szoboszlai Dominikig mindenki itt van.

Kemma.hu

Heti celebfigyelőnkben ezúttal Piliscsév pacsirtája Varga Irén, az oroszlányi bombázó Kocsis Alexandra, a népszerű magyar tiktokker Halmi Bajnok, Pápai Joci, a gyönyörű menyasszony Szabó Kitti, a Jóban Rosszban sztárja Sallai Nóra, a magyar sztárfocista Szoboszlai Dominik és Kapu Tibor került be – íme, az eheti celebmustra.

Lázadnak a csapattársai de Szoboszlai Dominik továbbra is előnyben
Szoboszlai Dominik a Four Seasons Hotel Budapest reklámjában 
Forrás: szoboszlaidominik/Instagram

Megint mindenki Szoboszlai Dominikról beszél

Már régóta nem hallottunk Varga Irén felől, de most TikTok-videóban jelentkezett be

Mindig valami újjal lepi meg követőit a piliscsévi TikTok-influenszer. Varga Irén ismét felbukkant, ráadásul most extrább külsőt villantott, mint valaha.

A Sztárbox mérkőzés során, a fitneszmodell a végsőkig küzdött

Kocsis Alexandra a Sztárbox meccsén bebizonyította, hogy nemcsak a kifutón, hanem a szorítóban is megállja a helyét. Hónapokon át készült, diétáját is felrúgta, és még nyolc kilót is felszedett azért, hogy a megfelelő súlycsoportban léphessen a ringbe.

Még 2021-ben szenvedett súlyos motorbalesetet a magyar TikTokker

Halmi Bajnok orvostól orvosig jár, több műtéten is túl van már, de még mindig lehet, hogy amputálni kell a lábát.  Biatorbágyon egy körforgalomból jött ki éppen motorjával, és ért egy kereszteződéshez, amikor hirtelen a semmiből, jobbról kikanyarodva egy terepjáró elütötte.

Váratlan bejelentésével mindenkit megdöbbentett a Sztárbox ringjében a tatai énekes

A közönség tombolva ünnepelte Pápai Jocit, amikor megosztott pontozással őt hirdették ki nyertesnek. Az ünneplés azonban nem tartott sokáig, az énekes megragadta a mikrofont, és kijelentette, nem folytatja a versenyt.

 A színésznő megmutatta élete legfontosabb ruháját

Szabó Kitti esküvői ruhája gyerekkori álmok beteljesülése volt: már kislányként elhatározta, hogy Tatabányán, a szomszédságukban felnövő Sármán Nórával tervezteti meg nagy napjára a ruháját.

Sallai Nóra semmire sem emlékszik a szörnyű napból

Minden nap emlékszik az elhunyt kisfiára és még mindig nem tudni, mikor épülhet fel teljesen. Sallai Nóra most megszólalt a tragédiáról.

Szoboszlai Dominik továbbra is előnyben

A Liverpool menedzserének sajtótájékoztatóján szóba került a Szoboszlai Dominik és jobbhátvéd poszt körüli helyzet.

Nem mindennapi élményben volt részük a Komárom-Esztergomi iskolásoknak

Elképesztő videó került fel a YouTube-ra. A Bagossy Brothers Company legújabb, Visszajövök című videója most szó szerint az űrből is szól, hiszen nem más gitározik benne, mint Kapu Tibor, a Nemzetközi Űrállomásról. A háttérben gyerekkórusok is felcsendülnek, köztük Komárom-Esztergom vármegyei iskolák énekesei.

 

