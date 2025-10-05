A telihold most mindent megváltoztat: kinek hoz békét, kinek fordulatot a szerelemben?

Most minden azon múlik, mennyire tudsz türelmes lenni, és mennyire engeded be az őszinteséget a szívedbe. Lesz, akinek egy békés hétvége, másnak egy váratlan beszélgetés hoz fordulatot. Nézd meg, mit ígérnek a csillagok és a telihold neked a hétre, itt a heti szerelmi horoszkóp.

Érdekes dolgok derültek ki a heti szerelmi horoszkópból

Szerelmi horoszkóp október 4-10.: titkok, telihold, második esély

KOS

Párban:

Itt az idő egy kis pihenésre! Nem luxus, ha végre lazítotok kicsit – a kapcsolatotok is meghálálja. A keddi telihold hozhat kisebb vitákat, ezért próbáld elkerülni a felesleges szóváltásokat. Egy jó beszélgetés most aranyat ér.

Szingli:

A hétvégén engedd meg magadnak a lustálkodást! Most nem kell hajtanod. A telihold miatt érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, de ne hagyd, hogy mások hangulata befolyásoljon. Hallgass a megérzéseidre, mert valaki figyel téged a háttérből…

BIKA

Párban:

Egy kis szórakozás, kikapcsolódás jót tesz, de vigyázz az alkohollal – most könnyen félreértés lehet belőle. A párod segít megtalálni az egyensúlyt, csak hallgass rá. A következő héten a kommunikációban lehet némi feszültség, de te képes vagy uralni a helyzetet.

Szingli:

Ha meghívnak valahova, menj el bátran, de tarts mértéket! Valaki most szívesen ismerkedne veled, de a túlzott lazaság elriaszthatja. A jövő hét elején lehet egy félreértés, ezért próbálj finoman fogalmazni – most minden szó számít.

IKREK

Párban:

Egy kis csend és egyedüllét most jót tehet. Tisztázd magadban, mit is érzel valójában. A telihold hajlamosíthat apró civakodásokra, de ha felnőtt módon kezeled a helyzetet, minden a helyére kerül. Ne félj kimondani, amit érzel.

Szingli:

Most szükséged van egy kis lelkibékére, mielőtt bárkinek is helyet adnál az életedben. A hét közepétől nyíltabb leszel, de vigyázz, hogy a szókimondás ne váljon csipkelődéssé. Az őszinteség vonzó, ha szívből jön, nem védelemből.

RÁK

Párban:

Ez a hétvége a harmóniáról szólhat. Egy közös program, egy meghitt este most csodákra képes. A telihold sem tud kárt tenni bennetek, ha összetartotok. Légy hálás a békés pillanatokért – most ezek adnak erőt a következő napokra.