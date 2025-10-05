51 perce
A telihold most mindent megváltoztat: kinek hoz békét, kinek fordulatot a szerelemben?
A telihold feszültséget, de tisztulást is hoz a szívügyekben. A héten minden a megértésen, a türelmen és az őszinte beszélgetéseken múlik. Ez derül ki a heti szerelmi horoszkópból.
Most minden azon múlik, mennyire tudsz türelmes lenni, és mennyire engeded be az őszinteséget a szívedbe. Lesz, akinek egy békés hétvége, másnak egy váratlan beszélgetés hoz fordulatot. Nézd meg, mit ígérnek a csillagok és a telihold neked a hétre, itt a heti szerelmi horoszkóp.
Szerelmi horoszkóp október 4-10.: titkok, telihold, második esély
KOS
Párban:
Itt az idő egy kis pihenésre! Nem luxus, ha végre lazítotok kicsit – a kapcsolatotok is meghálálja. A keddi telihold hozhat kisebb vitákat, ezért próbáld elkerülni a felesleges szóváltásokat. Egy jó beszélgetés most aranyat ér.
Szingli:
A hétvégén engedd meg magadnak a lustálkodást! Most nem kell hajtanod. A telihold miatt érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, de ne hagyd, hogy mások hangulata befolyásoljon. Hallgass a megérzéseidre, mert valaki figyel téged a háttérből…
BIKA
Párban:
Egy kis szórakozás, kikapcsolódás jót tesz, de vigyázz az alkohollal – most könnyen félreértés lehet belőle. A párod segít megtalálni az egyensúlyt, csak hallgass rá. A következő héten a kommunikációban lehet némi feszültség, de te képes vagy uralni a helyzetet.
Szingli:
Ha meghívnak valahova, menj el bátran, de tarts mértéket! Valaki most szívesen ismerkedne veled, de a túlzott lazaság elriaszthatja. A jövő hét elején lehet egy félreértés, ezért próbálj finoman fogalmazni – most minden szó számít.
IKREK
Párban:
Egy kis csend és egyedüllét most jót tehet. Tisztázd magadban, mit is érzel valójában. A telihold hajlamosíthat apró civakodásokra, de ha felnőtt módon kezeled a helyzetet, minden a helyére kerül. Ne félj kimondani, amit érzel.
Szingli:
Most szükséged van egy kis lelkibékére, mielőtt bárkinek is helyet adnál az életedben. A hét közepétől nyíltabb leszel, de vigyázz, hogy a szókimondás ne váljon csipkelődéssé. Az őszinteség vonzó, ha szívből jön, nem védelemből.
RÁK
Párban:
Ez a hétvége a harmóniáról szólhat. Egy közös program, egy meghitt este most csodákra képes. A telihold sem tud kárt tenni bennetek, ha összetartotok. Légy hálás a békés pillanatokért – most ezek adnak erőt a következő napokra.
Szingli:
Büszke lehetsz arra, hogy érzékeny vagy – ez most az egyik legnagyobb erősséged. A telihold segít lezárni a múltat, és megnyitni a szíved az új felé. A nyugalom most többet ad, mint bármilyen kaland.
OROSZLÁN
Párban:
Ne próbáld titkolni a gondjaidat, főleg, ha a pénz miatt nyugtalan vagy. A párod nemcsak megérti, de segíteni is akar. A következő héten feszültebb lehet a hangulat, ezért most még fontosabb, hogy összetartsatok.
Szingli:
A családod előtt is próbálod rejtegetni, hogy nehéz időszakot élsz. Ne zárkózz el teljesen, mert a segítség közelebb van, mint hinnéd. Most ne hibáztass senkit – se mást, se magadat. A telihold lezár, hogy valami új indulhasson el benned.
