október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerelmi horoszkóp

1 órája

A telihold most mindent megváltoztat: kinek hoz békét, kinek fordulatot a szerelemben?

Címkék#szerelem#fordulat#szív#telihold#horoszkóp

A telihold feszültséget, de tisztulást is hoz a szívügyekben. A héten minden a megértésen, a türelmen és az őszinte beszélgetéseken múlik. Ez derül ki a heti szerelmi horoszkópból.

Kemma.hu

Most minden azon múlik, mennyire tudsz türelmes lenni, és mennyire engeded be az őszinteséget a szívedbe. Lesz, akinek egy békés hétvége, másnak egy váratlan beszélgetés hoz fordulatot. Nézd meg, mit ígérnek a csillagok és a telihold neked a hétre, itt a heti szerelmi horoszkóp.

horoszkóp, szerelmi horoszkóp
Érdekes dolgok derültek ki a heti szerelmi horoszkópból
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Szerelmi horoszkóp október 4-10.: titkok, telihold, második esély

KOS

Párban:
Itt az idő egy kis pihenésre! Nem luxus, ha végre lazítotok kicsit – a kapcsolatotok is meghálálja. A keddi telihold hozhat kisebb vitákat, ezért próbáld elkerülni a felesleges szóváltásokat. Egy jó beszélgetés most aranyat ér.

Szingli:
A hétvégén engedd meg magadnak a lustálkodást! Most nem kell hajtanod. A telihold miatt érzékenyebb lehetsz a szokásosnál, de ne hagyd, hogy mások hangulata befolyásoljon. Hallgass a megérzéseidre, mert valaki figyel téged a háttérből…

BIKA

Párban:
Egy kis szórakozás, kikapcsolódás jót tesz, de vigyázz az alkohollal – most könnyen félreértés lehet belőle. A párod segít megtalálni az egyensúlyt, csak hallgass rá. A következő héten a kommunikációban lehet némi feszültség, de te képes vagy uralni a helyzetet.

Szingli:
Ha meghívnak valahova, menj el bátran, de tarts mértéket! Valaki most szívesen ismerkedne veled, de a túlzott lazaság elriaszthatja. A jövő hét elején lehet egy félreértés, ezért próbálj finoman fogalmazni – most minden szó számít.

IKREK

Párban:
Egy kis csend és egyedüllét most jót tehet. Tisztázd magadban, mit is érzel valójában. A telihold hajlamosíthat apró civakodásokra, de ha felnőtt módon kezeled a helyzetet, minden a helyére kerül. Ne félj kimondani, amit érzel.

Szingli:
Most szükséged van egy kis lelkibékére, mielőtt bárkinek is helyet adnál az életedben. A hét közepétől nyíltabb leszel, de vigyázz, hogy a szókimondás ne váljon csipkelődéssé. Az őszinteség vonzó, ha szívből jön, nem védelemből.

RÁK

Párban:
Ez a hétvége a harmóniáról szólhat. Egy közös program, egy meghitt este most csodákra képes. A telihold sem tud kárt tenni bennetek, ha összetartotok. Légy hálás a békés pillanatokért – most ezek adnak erőt a következő napokra.

Szingli:
Büszke lehetsz arra, hogy érzékeny vagy – ez most az egyik legnagyobb erősséged. A telihold segít lezárni a múltat, és megnyitni a szíved az új felé. A nyugalom most többet ad, mint bármilyen kaland.

OROSZLÁN

Párban:
Ne próbáld titkolni a gondjaidat, főleg, ha a pénz miatt nyugtalan vagy. A párod nemcsak megérti, de segíteni is akar. A következő héten feszültebb lehet a hangulat, ezért most még fontosabb, hogy összetartsatok.

Szingli:
A családod előtt is próbálod rejtegetni, hogy nehéz időszakot élsz. Ne zárkózz el teljesen, mert a segítség közelebb van, mint hinnéd. Most ne hibáztass senkit – se mást, se magadat. A telihold lezár, hogy valami új indulhasson el benned.

A Bors oldalán további horoszkópokat is elolvashatod a Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak csillagjegyeknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu