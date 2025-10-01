1 órája
Szabó Kitti álomruhája könnyeket csalt férje szemébe - a rajongók is odavannak érte +videó
Egyedülálló pillanat volt, amikor a színésznő megmutatta élete legfontosabb ruháját. Szabó Kitti esküvői ruhája Sármán Nóra tervezésében született meg, és első látásra mindenkit lenyűgözött. Nem csoda, hogy a menyasszonyt látva férje sem tudta visszatartani könnyeit.
Szabó Kitti esküvői ruhája gyerekkori álmok beteljesülése volt: már kislányként elhatározta, hogy Tatabányán, a szomszédságukban felnövő Sármán Nórával tervezteti meg nagy napjára a ruháját. Az eredmény egyszerre lett mesebeli hercegnős és modern görög istennős stílusú, amely minden vendéget azonnal elvarázsolt.
Szabó Kitti esküvői ruhája mindenkit ámulatba ejtett
A ruha különlegessége, hogy négy részből állt, a levehető uszály pedig garantálta, hogy a menyasszony könnyedén váltson a szertartás és a mulatság között. Kitti kétféle fátylat is választott, mert egyszerűen nem tudott dönteni, és ki hibáztatná ezért, ha mindkettő tökéletesen illett hozzá? A tervező elárulta, hogy a modell Kitti nevet viseli majd, és bekerül a 2026-os kollekcióba, így más menyasszonyok is viselhetik a híres ruhát. Nem meglepő, hogy a közösségi médiában is hatalmas figyelmet kapott a videó:
− Gyönyörű álom szép volt a ruhád és te is ragyogtál benne − írta egy rajongó, míg más hozzászóló csak annyit jegyzett meg:
szerintem olyan, mint a Csipkerózsika ruhája.
A nap, amikor Szabó Kitti lett a saját meséjének főszereplője
Ahogy arról korábban írtunk, a szertartás és a lagzi hangulata tökéletesen illett a ruhához: elegáns, mégis bensőséges esemény volt. A vendégek elmondása szerint minden apró részlet harmóniát sugárzott: a díszítések, a zenék és a torta is Kitti stílusát tükrözték. A menyasszony érkezésekor szó szerint érezni lehetett, hogy a levegő is megáll egy pillanatra. A TikTok-kommentelők között többen a teljes esküvőt is „mesébe illőnek” nevezték, egyikük így fogalmazott:
Ez nem csak egy ruha, hanem egy egész álomesküvő képekben.
Mások azt emelték ki, hogy Kitti és férje kisugárzása tette igazán különlegessé az eseményt.
A ruhát először meglátva Kitti férje annyira meghatódott, hogy könnyeivel küzdve fogadta a pillanatot, ez a gesztus csak még szebbé tette a nagy napot. A TikTokon szinte záporoznak a gratulációk, sokan pedig azt írják, sosem láttak még ennyire ikonikus darabot.
Ki is valójában Sármán Nóra?
- Gyermekkorától jelen volt számára az esküvői ruhakészítés világa, hiszen nagyanyja ruhaszalonja indította el az inspirációt.
- Családjában többen is esküvői ruhákkal foglalkoztak, édesanyja és nagynénje is ebben a szakmában tevékenykedett, de Nóra volt az, aki saját márkát épített.
- Már fiatalon elkezdett ruhákat tervezni, tehetsége már kamaszként megmutatkozott.
- Egyes ruháihoz olyan anyagokat is felhasznál, amelyek örökségként maradtak családi műhelyéből, hogy tisztelegjen a múlt előtt.
- Stúdiójában régebbi, családi darabok és a legújabb kollekció darabjai egyaránt láthatók, ezzel is illusztrálva a fejlődést.
- Munkáival nemcsak hazai esküvőkön, de a nemzetközi vörös szőnyegen is megjelent, sőt, az Oscar-gálán Szamosi Zsófia is viselte. így elismerést nyert a divatszakmában is.
A Barátok Közt egykori sztárja, Szabó Kitti menyasszonyi ruhája nem csupán egy divatalkotás, hanem egy gyerekkori ígéret beteljesülése lett. A hercegnős és görög istennős stílus találkozása, a könnyekig meghatódott férj és a vendégek rajongása mind arról árulkodnak, hogy ez a nap valóban a szerelem és az álmok diadala volt. Nem túlzás azt mondani: a tatabányai származású színésznő esküvője az év egyik legemlékezetesebb pillanatává vált, amit sokan még hosszú ideig emlegetni fognak.