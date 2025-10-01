Szabó Kitti álomruhája könnyeket csalt férje szemébe - a rajongók is odavannak érte +videó

Szabó Kitti esküvői ruhája gyerekkori álmok beteljesülése volt: már kislányként elhatározta, hogy Tatabányán, a szomszédságukban felnövő Sármán Nórával tervezteti meg nagy napjára a ruháját. Az eredmény egyszerre lett mesebeli hercegnős és modern görög istennős stílusú, amely minden vendéget azonnal elvarázsolt.

Szabó Kitti esküvői ruhája lenyűgözte a vendégeket

Forrás: Facebook/Szabó Kitti

Szabó Kitti esküvői ruhája mindenkit ámulatba ejtett

A ruha különlegessége, hogy négy részből állt, a levehető uszály pedig garantálta, hogy a menyasszony könnyedén váltson a szertartás és a mulatság között. Kitti kétféle fátylat is választott, mert egyszerűen nem tudott dönteni, és ki hibáztatná ezért, ha mindkettő tökéletesen illett hozzá? A tervező elárulta, hogy a modell Kitti nevet viseli majd, és bekerül a 2026-os kollekcióba, így más menyasszonyok is viselhetik a híres ruhát. Nem meglepő, hogy a közösségi médiában is hatalmas figyelmet kapott a videó:

− Gyönyörű álom szép volt a ruhád és te is ragyogtál benne − írta egy rajongó, míg más hozzászóló csak annyit jegyzett meg:

szerintem olyan, mint a Csipkerózsika ruhája.

A nap, amikor Szabó Kitti lett a saját meséjének főszereplője

Ahogy arról korábban írtunk, a szertartás és a lagzi hangulata tökéletesen illett a ruhához: elegáns, mégis bensőséges esemény volt. A vendégek elmondása szerint minden apró részlet harmóniát sugárzott: a díszítések, a zenék és a torta is Kitti stílusát tükrözték. A menyasszony érkezésekor szó szerint érezni lehetett, hogy a levegő is megáll egy pillanatra. A TikTok-kommentelők között többen a teljes esküvőt is „mesébe illőnek” nevezték, egyikük így fogalmazott:

Ez nem csak egy ruha, hanem egy egész álomesküvő képekben.

Mások azt emelték ki, hogy Kitti és férje kisugárzása tette igazán különlegessé az eseményt.

A ruhát először meglátva Kitti férje annyira meghatódott, hogy könnyeivel küzdve fogadta a pillanatot, ez a gesztus csak még szebbé tette a nagy napot. A TikTokon szinte záporoznak a gratulációk, sokan pedig azt írják, sosem láttak még ennyire ikonikus darabot.