Torokszorító anyai vallomás Sallai Nórától, megszólalt elhunyt kisfiáról
Minden nap emlékszik az elhunyt kisfiára és még mindig nem tudni, mikor épülhet fel teljesen. Sallai Nóra semmire sem emlékszik a szörnyű napból.
Egy évvel ezelőtt történt a Jóban Rosszban sztárjának súlyos balesete, amiben elvesztette az öt éves kisfiát, Bendét. Sallai Nóra most a borsonline.hu-nak szólalt meg a tragédiáról. A színésznő elmesélte, hogy semmire sem emlékszik a baleset napjáról. Aznap egy játszótérről indultak haza felé amikor egy BMW beléjük rohant, és mindkettőjüket életveszélyes állapotban vitték korházba.
Sallai Nóra mai napig küzd
Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta, a szörnyű esettel a kemma.hu is foglalkozott. Ahogyan arról beszámoltunk a vétkes sofőr és utasa alig múlt el 18 éves, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték.
A legnagyobb nehézséget a kisfiam körüli mindennapi gondolataim jelentik
– vallotta be a Nóra a borsnak.
A Kemma.hu egy jogász segítségével megnézte, hogy milyen büntetésre számíthat a baleset okozója.
Sallai Nóra tragédiája - Felfüggesztett, 10 év? Mit kaphat a sofőr a kis Bende haláláért?
Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az egyértelmű, hogy sajnos egyre több a súlyos közúti baleset, ami a szabályok betartásával és kellő figyelem mellett elkerülhető lenne. A regionális elnök szerint visszatartó erő lehet az autósok számára, ha súlyosabb büntetéssel sújtanák a balesetek okozóit.
dr. Farkas Károly szerint differenciáltabban kellene vizsgálni a baleseteket körülményeit is. Most a törvény szerint 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés adható, ami akár felfüggesztett börtönbüntetést is jelenthet.
Hogyan lehetne megelőzni a Sallai Nóráéhoz hasonló tragédiákat? A szakértő válaszol
A tragikus balesetet azóta is vizsgálták a hatóságok, hiszen nem egyszerű esetről van szó. A színésznőnek elsőbbséget kellett volna adnia, ugyanakkor másik jármű – a videófelvételek alapján – a megengedettnél jóval gyorsabban haladt.Májusban gyanúsítottként hallgatták ki a másik autó vezetőjét. Az ügyben a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya jár el.