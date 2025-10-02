Torokszorító anyai vallomás Sallai Nórától, megszólalt elhunyt kisfiáról

Egy évvel ezelőtt történt a Jóban Rosszban sztárjának súlyos balesete, amiben elvesztette az öt éves kisfiát, Bendét. Sallai Nóra most a borsonline.hu-nak szólalt meg a tragédiáról. A színésznő elmesélte, hogy semmire sem emlékszik a baleset napjáról. Aznap egy játszótérről indultak haza felé amikor egy BMW beléjük rohant, és mindkettőjüket életveszélyes állapotban vitték korházba.

Sallai Nóra őszintén vallott a gyászáról

Forrás: TV2

Sallai Nóra mai napig küzd

Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta, a szörnyű esettel a kemma.hu is foglalkozott. Ahogyan arról beszámoltunk a vétkes sofőr és utasa alig múlt el 18 éves, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték.

A legnagyobb nehézséget a kisfiam körüli mindennapi gondolataim jelentik

– vallotta be a Nóra a borsnak.

A Kemma.hu egy jogász segítségével megnézte, hogy milyen büntetésre számíthat a baleset okozója.