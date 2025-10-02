október 2., csütörtök

Baleset

1 órája

Torokszorító anyai vallomás Sallai Nórától, megszólalt elhunyt kisfiáról

Címkék#Sallai Nóra#Sallai Nóra kisfia#Sallai Nóra balesete#gyász

Minden nap emlékszik az elhunyt kisfiára és még mindig nem tudni, mikor épülhet fel teljesen. Sallai Nóra semmire sem emlékszik a szörnyű napból.

Kemma.hu

Egy évvel ezelőtt történt a Jóban Rosszban sztárjának súlyos balesete, amiben elvesztette az öt éves kisfiát, Bendét. Sallai Nóra most a borsonline.hu-nak szólalt meg a tragédiáról. A színésznő elmesélte, hogy semmire sem emlékszik a baleset napjáról. Aznap egy játszótérről indultak haza felé amikor egy BMW beléjük rohant, és mindkettőjüket életveszélyes állapotban vitték korházba.

Meghalt a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra gyermeke, Bende egy súlyos közúti baleset után. A Kemma.hu egy jogász segítségével megnézte, hogy milyen büntetésre számíthat a baleset okozója.
Sallai Nóra őszintén vallott a gyászáról
Forrás: TV2

Sallai Nóra mai napig küzd

Sallai Nóra balesete az egész országot megrázta, a szörnyű esettel a kemma.hu is foglalkozott. Ahogyan arról beszámoltunk a vétkes sofőr és utasa alig múlt el 18 éves, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték. 

A legnagyobb nehézséget a kisfiam körüli mindennapi gondolataim jelentik

– vallotta be a Nóra a borsnak.

A Kemma.hu egy jogász segítségével megnézte, hogy milyen büntetésre számíthat a baleset okozója.

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az egyértelmű, hogy sajnos egyre több a súlyos közúti baleset, ami a szabályok betartásával és kellő figyelem mellett elkerülhető lenne. A regionális elnök szerint visszatartó erő lehet az autósok számára, ha súlyosabb büntetéssel sújtanák a balesetek okozóit. 

dr. Farkas Károly szerint differenciáltabban kellene vizsgálni a baleseteket körülményeit is. Most a törvény szerint 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés adható, ami akár felfüggesztett börtönbüntetést is jelenthet.

A tragikus balesetet azóta is vizsgálták a hatóságok, hiszen nem egyszerű esetről van szó. A színésznőnek elsőbbséget kellett volna adnia, ugyanakkor másik jármű – a videófelvételek alapján – a megengedettnél jóval gyorsabban haladt.Májusban gyanúsítottként hallgatták ki a másik autó vezetőjét. Az ügyben a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya jár el. Az ügyben a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya jár el.

 

