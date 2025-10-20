október 20., hétfő

Koncert

39 perce

Visszatér Mr. Worldwide, a nyár legjobb buliját hozza el Pitbull a Puskás Arénába

Újabb világsztár érkezik Budapestre, a Puskás Aréna óriási színpadára. Elő a kopasz sapkákat Pitbull érkezik hozzánk, nyáron és már mindjárt le is kell csapni a jegyekre.

Czita Dóra

Mr. Worldwide hatalmas bulit hoz Budapestre, pontosabban a Puskás Aréna színpadára! Mindenki kedvenc kopasz sztárja, Pitbull érkezik az I’m Back! turnéval, 2026. július 21-én, kedden. Ha a név nem is ugrik be rögtön, a dalait tuti ismered: Timber, Fireball, Give Me Everything és persze a közösségi média szálló igéje a Believe me, been there, done that is tőle jött. Az elő énekes sem kispályás, Lil Jon melegíti be a közönséget. 

Pitbull turné
A Pitbull turné a Puskás Arénába és érkezik
Fotó: Borsos Laszlo

Pitbull Budapestre hozza a bulit

Készülj a fekete zakókkal, napszemcsikkel és persze kopasz sapkád se hagyd otthon. Az előző európai turnén a „The Bald E” neveztű rajongók egy igazi TikTok-trendet csináltak, amikor mind Pitbullnak öltöztek a show-ra.  A koncert hangulatát látványos pirotechnika, brutális vizuális effektek és Pitbull ikonikus előadása fokozza majd. A színpadon vele tart zenekara, The Agents, és táncosai, The Most Bad Ones is. 

@pitbull Looking forward to seeing The Baldies in your city soon dallleeee #partyafterdark #thebaldies #mrworldwide ♬ Fireball (feat. John Ryan) - Pitbull

A budapesti koncertre a Pitbull hivatalos rajongói klubja és a Livenation regisztrált tagjai már október 22-én lecsaphatnak a jegyekre, mindenki más pedig október 24-én 12:00-tól indulhat harcba a belépőkért – írta a borsonline.hu.

És hogyan is felejthetnénk el az előző júliust, amikor Jennifer Lopez lépett fel az MVM Dome-ban. Pitbull és JLo már dolgoztak együtt dalokon, és mindketten latin származásúak. Talán még az is lehet, hogy akárcsak Jenniferre Pitbullra is az esztergomi Michelin-csillagos étterem főz majd? Még nyáron beszámoltunk róla, hogy a 42 Restaurant csapatát érte a megtiszteltetés, hogy az énekesnőre főzhessen. Sőt, azt is megmutattuk, milyen ínycsiklandó fogásokat kapott. Az ő közönségét a magyar DJ, Regán Lili fűtötte fel.

 

 

