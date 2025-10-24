1 órája
Pindroch Csaba olyan napot tol le, amitől más két hétre kidőlne
Hétköznapi reggelnek indult, de végül több országot is érintett az útja. Pindroch Csaba újabb fáradhatatlan napjáról számolt be, amelyben szerep jutott kertészkedésnek, előadásnak és televíziós szereplésnek is.
Aki követi Pindroch Csaba munkásságát, az tudja: nemcsak a színpadon, hanem az életben is megállíthatatlan. Az egykori esztergomi diák ezúttal is egy rendkívül sűrű napjáról számolt be követőinek – nem először mutatva meg, milyen az, amikor valaki hivatásként éli meg a művészetet.
Egy nap Pindroch Csaba tempójában
A posztból kiderül, hogy a napot egy teljesen hétköznapi reggellel kezdte – növényeket vitt a garázsba, majd Pestre sietett, hogy segítsen egy tűzoltó unokatestvérének egy lerobbant autó ügyében. Ezután már várta is egy konzultáció, majd a Volánbusz, irány az osztrák határ. Még aznap este egy településen tartott előadást gondviselés témában, másnap pedig már Brassó felé vette az irányt.
Visszatérés az Alma Materhez
A sokoldalú művész korábban is többször visszatért Esztergomba – legutóbb például a Szent Antal Ferences Gimnázium új épületszárnyának ünnepélyes megnyitójára, ahol ő volt a rendezvény házigazdája. Nem véletlenül: Pindroch Csaba maga is a „Franka” diákja volt, akinek érettségi tablója ma is ott díszeleg az iskola falain Bubik Istváné mellett. Az új közösségi terek, a modern aula és a kollégiumi szárny megépítése során fontos szempont volt, hogy a múlt és a jelen értékei egymásra találjanak – ahogy ez Pindroch életében is.
Itt nőtt fel Pindroch Csaba és Bubik István - előkerült a régi tablókép!
A színészi hivatás és a hála ereje
Pindroch Csaba saját szavaival fejezte ki, mit jelent számára ez a sűrű, mégis értékes életforma: „Szétszakadok azokért, akik szintén szétszakadnak a napi rutinban, ez a hivatásunk, ez a hála Nektek!” – írta posztjában. Az idézet egyszerre szól a színésztársaknak, a közönségnek és minden dolgozó embernek, akik nap mint nap teszik a dolgukat – gyakran a háttérben, elismerés nélkül. A színész szerint azonban pont ők érdemlik meg a legnagyobb tapsot.