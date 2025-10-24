Pindroch Csaba olyan napot tol le, amitől más két hétre kidőlne

Aki követi Pindroch Csaba munkásságát, az tudja: nemcsak a színpadon, hanem az életben is megállíthatatlan. Az egykori esztergomi diák ezúttal is egy rendkívül sűrű napjáról számolt be követőinek – nem először mutatva meg, milyen az, amikor valaki hivatásként éli meg a művészetet.

Pindroch Csaba egy hosszú nap végén is mosolyogva állt kamerája elé

Forrás: Facebook / Pindroch Csaba

Egy nap Pindroch Csaba tempójában

A posztból kiderül, hogy a napot egy teljesen hétköznapi reggellel kezdte – növényeket vitt a garázsba, majd Pestre sietett, hogy segítsen egy tűzoltó unokatestvérének egy lerobbant autó ügyében. Ezután már várta is egy konzultáció, majd a Volánbusz, irány az osztrák határ. Még aznap este egy településen tartott előadást gondviselés témában, másnap pedig már Brassó felé vette az irányt.

Visszatérés az Alma Materhez

A sokoldalú művész korábban is többször visszatért Esztergomba – legutóbb például a Szent Antal Ferences Gimnázium új épületszárnyának ünnepélyes megnyitójára, ahol ő volt a rendezvény házigazdája. Nem véletlenül: Pindroch Csaba maga is a „Franka” diákja volt, akinek érettségi tablója ma is ott díszeleg az iskola falain Bubik Istváné mellett. Az új közösségi terek, a modern aula és a kollégiumi szárny megépítése során fontos szempont volt, hogy a múlt és a jelen értékei egymásra találjanak – ahogy ez Pindroch életében is.